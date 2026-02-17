モバイルバッテリーの持ち運び・保管に最適！難燃生地の2層構造で、もしもの時にも安心の難燃ガジェットポーチ 3サイズを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、難燃生地の2層構造でモバイルバッテリーなどを安心して持ち運び・保管できる難燃ガジェットポーチ 3サイズを2月下旬より新発売いたします。



表生地にシリコンコーティングとグラスファイバー、裏生地にアルミコーティングとグラスファイバーを使用した2層構造を採用した難燃ガジェットポーチです。いずれの生地も難燃性試験(JIS L 1091 A-2法 区分3)をクリアしており、収納物が発火した場合でも燃えにくい設計です。入口部分を折り返して隙間をしっかり塞ぐことで火や煙が漏れにくく、モバイルバッテリーの機内持ち込み時をはじめ、移動時や自宅での保管時にも安心してお使いいただけます。カラビナやストラップを通せるループ付きで、背面には充電ケーブルなどを収納できるポケットも装備しています。サイズは、複数のガジェットをまとめて収納できるLサイズと、モバイルバッテリーを1個収納するのに適したMサイズ・Sサイズの3種類をラインアップしています。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/169b6c9d8550d9c895a98cf05fab0415ddf08e21

難燃生地を使った「燃えにくい」ガジェットポーチ

- 難燃性試験をクリアした生地を表と裏で二重に使い、収納物が発火した場合でも燃えにくい仕様です(※1)。- 入口部分を折って隙間をしっかり塞ぐことで、火や煙が漏れにくい設計になっています。- 背面には、ケーブルを収納できるポケットが付いています。- 難燃性試験(JIS L 1091 A-2法 区分3)に合格した難燃性生地です。- パイピングにも難燃性素材を使用し、火災リスクを低減します(難燃性試験 JIS L 1091 A-1法 区分3 合格)。- カラビナを付けてバッグに取り付けられるループ付き(※2)。収納物が燃えて熱くなった場合でも持ちやすい形状です。※1：本製品は難燃性素材を使用していますが、不燃製品ではありません。※2：本製品にカラビナは付属していません。▲ モバイルバッテリーの持ち運びや保管に最適！写真はMサイズの使用イメージ▲ 背面ポケットにはケーブルなどを収納可能▲ カラビナやストラップの取り付けが可能なループ付き※カラビナは付属しません

複数のモバイルバッテリーなどを収納できる“Lサイズ”

- 大容量タイプを含む複数のモバイルバッテリー(2～3個)やガジェット類をまとめて収納可能なサイズで、自宅での保管にも便利。散らばりがちなバッテリーなどガジェット類をひとまとめにして、すっきり整理できます。- 自宅保管用だけでなく、通勤や旅行など持ち歩き用のポーチとしても使えます。▲ 複数のモバイルバッテリーやガジェットを収納可能▲ 製品画像▲ 収納イメージ複数のモバイルバッテリーを収納できる

モバイルバッテリーの機内持ち込みにぴったりの“Mサイズ”と“Sサイズ”

- モバイルバッテリーなどのガジェット類が入るサイズで、持ち運びにも便利。飛行機内への持ち込みなどでバッグに入れるときも、すっきり収まります(※1)。- 持ち運び用だけでなく、自宅でのモバイルバッテリーやケーブルの保管ポーチとしても活躍します。※1：飛行機内ではモバイルバッテリーを座席上の収納棚には入れず、お手元に保管してください。▲ 製品画像(Mサイズ)▲ Mサイズ収納イメージ▲ 製品画像(Sサイズ)▲ Sサイズ収納イメージ

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1339_1_60f393f04228054b30846cbe9129b5a4.jpg?v=202602170151 ]

製品詳細

[Lサイズ]

型番：BMA-MBP01LGY

価格：\2,479（店頭実勢価格）\2,254（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BMA-MBP01LGY.html

[Mサイズ]

型番：BMA-MBP01MGY

価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BMA-MBP01MGY.html

[Sサイズ]

型番：BMA-MBP01SGY

価格：\1,680（店頭実勢価格）\1,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BMA-MBP01SGY.html

