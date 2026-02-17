2/19(木)より4月の三遠・佐賀の4ゲームのチケット販売開始！

沖縄バスケットボール株式会社

4月は、今季1勝1敗で激闘を繰り広げた三遠ネオフェニックスとの再戦や、佐賀バルーナーズとのレギュラーシーズンホーム最終戦など、注目のゲームが目白押しとなっています。

上記の計4試合の観戦チケットを2月19日(木)よりファンクラブ先行にて販売します。沖縄サントリーアリーナでレギュラーシーズン終盤戦もキングスへの多くの後押しをよろしくお願いします。

観戦チケット販売概要は以下をご覧ください。

■2月19日からの観戦チケット販売概要

●販売スケジュール

＜4月18日(土)～4月26日(日) [対象4試合]＞

・2025-26ファンクラブ会員先行販売

2月19日(木)12:00～2月20日(金)11:00

・一般販売

2月20日(金)12:00～

▷今後の試合の販売スケジュールはこちら(https://goldenkings.jp/ticket/)

●販売対象試合

・4月18日(土)、19日(日) vs三遠ネオフェニックス

・4月25日(土)、26日(日) vs佐賀バルーナーズ

▷チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG)

■その他注意事項

・2025年9月1日(月)以降にコンビニ決済にて代金をお支払いする場合の決済手数料が変更となります。予めご了承ください。

▷コンビニ決済手数料変更詳細：https://www.bleague.jp/news_detail/id=533326

※本変更は、決済代行会社からBリーグヘの手数料値上げ要請に伴うものです。

・2025年3月21日(金)より、クレジットカード決済時に本人認証サービス(3Dセキュア2.0)がBリーグにて導入されています。ご購入にあたり、事前にBリーグ公式サイトにて本人認証サービスについてご一読ください。

▷本人認証サービスについて：https://www.bleague.jp/news_detail/id=466175

・ファンクラブ割引価格でのご購入において、継続会員は「販売期間中はいつでも」、新規会員は「ファンクラブ先行販売期間のみ」となります。

・購入枚数上限は下記の通りとなりますので予めご了承ください。

ゴールド会員先行販売：1人6枚(パッケージチケットの場合は6セット)まで

一般販売：1人12枚(パッケージチケットの場合は12セット)まで

※チケット購入システムの都合上、先行販売時の購入上限は1メールアドレスにつき6枚(6セット)です。同一メールアドレスで複数会員お申し込みの場合でも購入上限は6枚となりますのでご注意ください。

・こども価格は中学生以下が対象です。

・購入されたチケットのキャンセル、変更はできません。

・車椅子席をご利用の場合は、ご本人と付き添いの方全員分の観戦チケットが必要となります。駐車場については台数に限りがございますので、状況により駐車場のご利用がいただけない場合がございます、予めご了承ください。2024-25シーズンより車椅子席も指定の場所でのご観戦となります。

・ファンクラブ先行販売、一般販売でご購入のチケットもBリーグチケットの公式リセールサービスの対象となります。割引チケット、車椅子チケット等、一部リセール対象外のチケットもございます。

▷リセール機能について：https://goldenkings.jp/ticket/resale/

■各チームの見どころ

今季のアウェー2連戦で勝ち星を分け合った三遠を沖縄サントリーアリーナで迎え撃ちます。大野篤史ヘッドコーチの指揮の下、強固なチームスタイルを築き上げてきた三遠。平均19.9得点でリーグ得点ランキング3位につける#2 デイビッド・ヌワバ選手、頼れる司令塔#5 大浦颯太選手、さらに2月7日(土)横浜BC戦で6本の3Pシュートを沈めキャリアハイを更新した期待のルーキー#20 根本大選手など、個のタレントも揃っています。勢いに乗せると止まらない三遠を相手に、ディフェンスからリズムを作り、主導権を握れるかが勝利への鍵となります。

・対戦相手：三遠ネオフェニックス

・日時：4月18日(土)、19日(日)18:05 TIP-OFF

レギュラーシーズンホーム最終戦で対戦するのは高い組織力を誇る佐賀。怪我人が出る厳しいチーム状況の中でも、地元・佐賀県出身の#25 角田太輝選手や#8 轟琉維選手の豊富な運動量に加え、今季から新加入した#23 デイビッド・ダジンスキー選手、#22 タナー・グローヴス選手ら強力なインサイド陣がチームを支えます。高いチーム力で挑む佐賀に対し、キングスはチーム一丸となって戦い抜きます。沖縄サントリーアリーナで大きな声援をお願いします。

・対戦相手：佐賀バルーナーズ

・日時：4月25日(土)、26日(日)18:05 TIP-OFF

▷チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG)