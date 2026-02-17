春を感じる、おいしさ続々。「春の静岡＆山梨 富士の國フェア」

株式会社エムアイフードスタイル

三越伊勢丹のグループ会社で、首都圏を中心に22店舗のスーパーマーケット（クイーンズ伊勢丹）を運営する株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、2月18日（水）～2月23日（月・祝）の期間限定で、「春の静岡＆山梨 富士の國フェア」を開催いたします。

日本最高峰の富士山がまたがる静岡県と山梨県。そんな「富士の國」より、一足早く春の味覚が届きました。静岡県からは、旨みと甘みが特徴の「釜揚げ桜海老」や、とろけるような柔らかさの黒毛和牛「掛川牛」などを取り揃えました。さらにこれらの特産品を使用したお弁当やお惣菜もご用意いたします。また静岡県の老舗田子の月「富士山もなか(白餡)(小倉)」が登場！北海道十勝産小豆と富士山の湧き水でつくる自家製餡を、富士山型の可愛らしいもなか種で包んだ商品です。

山梨県からはバイヤーイチオシのお酒が登場！クイーンズ伊勢丹で一番売れている日本産ワイン「甲州市・シャトー勝沼 美味みマスカット・ベーリーＡ(赤)」と「甲州市・シャトー勝沼 美味み甲州(白)」。今回ご紹介する2024年産はとても良い作柄で、勝沼町最良の圃場と言われる菱山(ひしやま)地域産のブドウをたっぷりブレンドし、バイヤーも太鼓判を押す過去最高の味わいに仕上がりました！

静岡県と山梨県の味覚の食べ比べも大変おすすめです。静岡県の特製ソースと肉かす、だし粉が決め手の「富士宮焼きそば」と、八ヶ岳南麓山梨県の女取湧水を使用した山梨県の郷土料理「手もみほうとう」が登場。また新鮮ないわしを骨ごと使用した静岡名物「いわしはんぺん」や、山梨県の伝統食材「とりもつ」を丹念に煮込んだ「甲州とりもつ煮」など、お酒に合うおつまみも各種ご用意！お家で手軽にご当地グルメをお楽しみいただけます。

さらにフェア最終日の2月23日(月・祝)は「富士山の日」！ぜひこの機会に、クイーンズ伊勢丹にて「富士の國」の味覚をお楽しみください。

クイーンズ伊勢丹では今後もより多くのお客さまに豊かなライフスタイルや価値のある体験をご提供するために様々な取り組みを行ってまいります。ぜひご期待ください。

【開催概要】

名 称：「春の静岡＆山梨 富士の國フェア」

日 程：2月18日（水）～2月23日（月・祝）

開催店舗：クイーンズ伊勢丹笹塚店、新高円寺店、仙川店、小石川店、北浦和店、石神井公園店、本八幡店、品川店、白金高輪店、武蔵境店、目白店、国分寺店、新小岩店、十条店

※店舗により、お取り扱いのない商品がございます。対象外店舗につきましては、各店にご確認ください。

※天候の影響、交通事情により入荷のない場合や遅延する場合がございます。予めご了承ください。

※販売時期が異なる商品もございます。予めご了承ください。

【オモテ面】【ウラ面】

【お客さまからの商品に関するお問い合わせ先】

クイーンズ伊勢丹お客さま相談室：0120-781-387（午前10時～午後6時）

※土日祝日除く

【OEM事業に関するお問い合わせ先】

URL ：https://www.im-food.co.jp/customer/oem/

【クイーンズ伊勢丹について】

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に22店舗を展開しています。

【エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。

所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

資本金：100百万円

代表取締役社長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

※掲載情報は2026年2月17日現在のものです。