シャノン「MarkeZine Day 2026 Spring」登壇のお知らせ

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2026年3月3日(火)～3月4日(水)にＪＰタワー ホール＆カンファレンスで開催される「MarkeZine Day 2026 Spring」へ登壇することをお知らせします。

■シャノンの登壇セッションについて

AIの台頭により激変するマーケティング環境において、企業がいかに適応し、成果を出し続けるべきかについて、実例を交えて解説いたします。

■「MarkeZine Day 2026 Spring」について

- セッションタイトル：AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？ー全社体制とマーケティングツールの在り方を再定義するー- 日時 ：2026年3月4日（水）14:35～15:05

＜展示会概要＞

今回のイベントテーマは「Adapt＆Advance」。

あらゆる常識が塗り替えられ、テクノロジーと市場の変革が加速度的に進む現代。

目の前の複雑化する環境や条件に「適応（Adapt）」し、さらに「前進（Advance）」していくために。

MarkeZine Dayで業界のリーダーたちから情報とヒントを得て、明日の挑戦を描きましょう。

＜開催概要＞- 名称 ：MarkeZine Day 2026 Spring- 会期 ：2026年3月3日（火）～4日（水）- 主催 ：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部- 会場 ：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス- 詳細URL ：https://event.shoeisha.jp/mzday■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

