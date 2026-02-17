シャノン「MarkeZine Day 2026 Spring」登壇のお知らせ
株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2026年3月3日(火)～3月4日(水)にＪＰタワー ホール＆カンファレンスで開催される「MarkeZine Day 2026 Spring」へ登壇することをお知らせします。
■シャノンの登壇セッションについて
AIの台頭により激変するマーケティング環境において、企業がいかに適応し、成果を出し続けるべきかについて、実例を交えて解説いたします。
- セッションタイトル：AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？ー全社体制とマーケティングツールの在り方を再定義するー
- 日時 ：2026年3月4日（水）14:35～15:05
■「MarkeZine Day 2026 Spring」について
＜展示会概要＞
今回のイベントテーマは「Adapt＆Advance」。
あらゆる常識が塗り替えられ、テクノロジーと市場の変革が加速度的に進む現代。
目の前の複雑化する環境や条件に「適応（Adapt）」し、さらに「前進（Advance）」していくために。
MarkeZine Dayで業界のリーダーたちから情報とヒントを得て、明日の挑戦を描きましょう。
＜開催概要＞
- 名称 ：MarkeZine Day 2026 Spring
- 会期 ：2026年3月3日（火）～4日（水）
- 主催 ：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部
- 会場 ：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス
- 詳細URL ：https://event.shoeisha.jp/mzday
■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
証券コード：3976（東証グロース）
代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)
所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供
URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
TEL ：03-6743-1565
E-mail：marketing@shanon.co.jp