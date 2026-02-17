Minerva Growth Partners、NOT A HOTELのシリーズCラウンドに出資

Minerva Growth Partners, Inc.

テクノロジー領域における成長企業を中心に投資を行うグロースエクイティ・ファンドであるMinerva Growth Partnersは、NOT A HOTEL株式会社（以下、「NOT A HOTEL」）のシリーズCラウンドにリード投資家として出資いたしました。

NOT A HOTELは、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手掛けるハイエンドな別荘を共同保有できるプラットフォームを展開しています。専用アプリを通じて、国内9拠点に広がるすべてのNOT A HOTELを相互に利用できるネットワークを構築し、新しい滞在体験を実現しています。

Minerva Growth Partnersはクロスオーバー投資家として、国内外の資本市場ネットワークを活用し、機関投資家との関係構築や資本市場を見据えた戦略的取り組みなど、多面的な支援を行ってまいります。

■NOT A HOTEL株式会社代表取締役 Co-CEO / Chief Strategy 江藤 大宗氏からのコメント

NOT A HOTELは『日本の価値を上げる』というミッションのもと、建築・テクノロジー・ホスピタリティを融合させたプロダクトを手がけてまいりました。この度、クロスオーバー投資家であり、長期にわたり伴走いただけるMinerva Growth Partnersをリード投資家としてお迎えできたことを大変心強く感じています。今後もオーナー満足度を追求し、国内外へのネットワーク拡大を図ってまいります。

■NOT A HOTEL株式会社による本ラウンドに関するリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000080389.html

■Minerva Growth Partners概要

テクノロジー領域における成長企業にフォーカスした国内最大規模のグロースエクイティ・ファンド。レイトステージの未上場企業への投資をメインとしつつも、上場企業の非公開化（MBO）や第三者割当増資（PIPEs）など様々な戦略的選択肢の提供が可能。当社は、日本及びアジアにおいて、新規上場成長銘柄を含む様々な上場企業への投資実績を有するPleiad Investment Advisorsとの連携により、非上場から上場後までの長期保有（プライベート/パブリック・クロスオーバー）を前提とした投資を可能としている。

https://www.minerva-growth.com/

■ファンド概要

※1 本ファンドは、金融商品取引法第63条に基づき適格機関投資家等特例業務に関する特例の適用を受けて、基本的にはいわゆるプロ投資家を相手に運営されるファンドです。本プレスリリースは、適格機関投資家及びファンドの投資先候補となる企業の皆様への情報提供を目的として作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、本ファンドへの買付けの申込みを勧誘・推奨するものではありません。

※2 出資約束金額の総額から、特定の投資家に認められた出資履行の免除を考慮して調整した運用総額。ジェネラル・パートナー出資約束金額を含む。

■NOT A HOTEL株式会社について

NOT A HOTELは「日本の価値を上げる」をミッションに、建築、テクノロジー、ホスピタリティを融合させた別荘を提供しています。世界的な建築家やクリエイターが手がける唯一無二の建築を中心に、専用ヘリコプターやクルーザーによるシームレスな移動、そして土地の魅力を深く味わうパーソナルなサービスを組み合わせた体験を届けています。

■NOT A HOTEL株式会社概要

所在地 ：東京都中央区晴海四丁目7番4号

代表者 ：代表取締役 Co-CEO / Chief Visionary濱渦 伸次、代表取締役 Co-CEO / Chief Strategy江藤 大宗

事業内容 ：NOT A HOTELの企画・販売・運営

会社HP ： https://notahotel.com/

