歌手・宮本佳林さんの出演決定！新生活に向けて最新ガジェットを触って試せる「Mac Fan Fes.2026.03」を開催【抽選で200名限定】

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）の『Mac Fan』編集部は、2026年3月28日（土）、歌舞伎座タワーにて「Mac Fan Fes.2026.03［Mac Fanが選ぶ！ 春の最新ガジェット体験会］」を開催。歌手の宮本佳林さんが特別出演し、雑誌『Mac Fan』での連載「DTMでは研修生」にまつわるエピソードや、DTMへのこだわりなど、ここでしか聞けないトークイベントも合わせて開催予定です。

前回の「Mac Fan Fes.2025.11」開催の様子

昨今、動画制作・DTM・配信・写真編集といった個人クリエイションが一般層にも広がり、Macを中心とした周辺機器の需要が急増しています。また企業や個人においても、新生活を機にデジタル環境を整えたいというニーズが高まっています。本イベントは、こうしたトレンドを背景に、「いま選ぶべきガジェット」を実際に触れながら体験できる場として実施するものです。



2025年11月に初開催した「Mac Fan Fes.2025.11」は、最新ガジェット体験会として初の試みにも関わらず、当初想定の2倍以上の応募が集まりました。ユーザーの「実際に触って試したい」という声に応える形で、新生活に合わせた春の開催が決定しました。

宮本佳林さんの特別トークイベントも開催！

本イベントでは、展示に加え、スペシャルトークイベントも開催します。スペシャルゲストとして登壇するのは、歌手の宮本佳林さん。宮本さんは、雑誌『Mac Fan』では2022年2月号（2021年12月27日発売）から「DTMでは研修生」という連載を担当しています。トークイベントでは、連載にまつわるエピソードや、DTM（*1）へのこだわりなど、ここでしか聞けないお話をじっくり語っていただく予定です。DTMの成果を披露していただく場面も!?

*1…DTM（Desk Top Music）とは、パソコンやタブレット、スマートフォンを使用して、音楽の編曲から演奏、ミキシングなどをデジタル環境で行う音楽制作手法のこと

来場者全員に豪華なノベルティもプレゼント

「Mac Fan Fes.2026.03」にご来場いただいた方には豪華ノベルティ、さらには、抽選で当たる豪華プレゼントもご用意しました。また、アンケートに回答してくださった方には、全員に「選べるe-GIFT（*2）500円分」をプレゼントします。



*2…Apple Gift CardやAmazonギフトカード、QUOカードPayといった電子マネー・ポイント等に交換できます。

出展メーカー（順不同）

前回の「Mac Fan Fes.2025.11」開催の様子。実際に触って試すことができる

・ESR

・BenQ

・TORRAS（楽創未来）

・Synology Japan

and more……

Mac Fan Fes 2026.03 開催概要

イベント名：Mac Fan Fes.2026.03 ［Mac Fanが選ぶ！ 春の最新ガジェット体験会］

イベント内容：

・その場で製品を試せる

・Mac Fan編集部や各メーカーとの交流が可能

・豪華ゲストによるセッションを楽しめる

・イベント内でプレゼント抽選会を開催

開催日時：2026年3月28日（土） 12～16時（終了時刻は予定）

会場：歌舞伎座タワー23F（東京都中央区銀座4丁目12番15号）

https://mynavi-place.jp/ginza/access/

※新宿の「東急歌舞伎町タワー」ではございませんのでご注意ください。

定員：200名（抽選でのご案内となります）

申し込みURL：お申し込みはこちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yuwxHpAv7EqzGUmDx0db36zVkFiearBBhXPBTSbeT8VUMVoxMDlCVVI0QTNKR0xaUlhCM0Y3SzRNQy4u&utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=event202603)

注意事項

・本イベントでは、当日の様子を記録するために写真・動画撮影を行います。撮影した写真・動画は、後日「Mac Fan Portal」などの媒体（Webサイト・SNS・雑誌等）にてイベントレポートとして掲載・公開される場合があります。参加者のみなさまが写真や動画に写り込む可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

・貴重品の管理は各自でお願いいたします。

・会場内での飲食はご遠慮ください。

・会場には駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業部門を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、 IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/