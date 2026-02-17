「本物」へのこだわりを感じる「一生モノ」の出会い――ロッテ『Ghana』が老舗工具箱メーカー『東洋スチール』とコラボ！「Ghana×TOYO STEELツールボックスセット」2月20日10時より発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、とろけるくちどけのチョコレート「ガーナ」ブランドより、継ぎ目のないスチール製ツールボックス製造の先駆者である、東洋スチール株式会社（大阪府東大阪市、代表取締役：久司泰二）とコラボレーションした、「Ghana×TOYO STEELツールボックスセット」を、2026年2月20日（金）10時より、ロッテグループ公式オンラインモールにて販売を開始いたします。

※本ツールボックスはイメージです ※ガーナコラボモデルとは異なります

1969年、継ぎ目のないスチール製ツールボックスを誕生させた東洋スチール。職人の道具を守る「頑丈さ」と、無駄を削ぎ落とした「機能美」を追求し続けて半世紀。そのプロダクトは時代に左右されないスタンダードとして、今なお愛され続けています。

一方、1964年の誕生以来、日本のチョコレート文化を牽引してきたブランドの一つである「ガーナ」もまた、常に最高の一粒を追い求めてきました。素材を吟味し、専門店クオリティに挑む「プレミアムガーナ」など、常に新しい食の形を提案し続けています。

そんな2つのブランドがタッグを組み、劇的な美味しさを一粒で堪能できるプレミアムガーナと、使い込むほどに味わいが増す「一生モノ」の『Ghana別注コラボツールボックス』をセットにしてお届けします。大切な人と過ごす時間が、いつか「一生モノ」の思い出になりますように。

【商品特長】 継承される「本物」と、進化を止めない「情熱」の共鳴

セット内容

ガーナロゴ入りツールボックス

東洋スチールが誇る堅牢なスチールボックスに、ガーナのブランドアイデンティティを象徴する鮮やかなレッドを纏わせ、蓋には誇り高く『Ghana』の文字を刻印しました。

小型で、文房具やガジェット収納に最適な定番T-190の別注モデルです。

【商品特長】 開けるたびに、自分の『好き』と出会える収納空間

- プレミアムガーナ 生チョコレート〈アンフィニマン ヴァニーユ〉優雅に香るバニラの生チョコレートをガーナミルクの薄いシェルの中に閉じ込め、すっととろける繊細な口どけが楽しめる贅沢な一枚に仕上げました。- プレミアムガーナ フルーツショコラ〈アンフィニマン フレーズ〉イチゴの濃厚な果実感とみずみずしさがあふれ出す、とろ～りとしたショコラソースをガーナチョコレートで包みました。果実たっぷりでジューシーな果実感と、とろけるガーナとの調和をお楽しみください。- プレミアムガーナ 濃厚生チョコレ―ト〈芳醇ミルク〉コク深く芳醇なミルクの味わいを引き出した、贅沢で濃厚なとろける生チョコレート。生チョコレートをガーナミルクの薄いシェルの中に閉じ込め、すっととろける繊細な口どけが楽しめます。

日常で心躍る、自分だけのお気に入り空間を演出

ガーナロゴ入りツールボックスは小物入れにぴったりなサイズ感(W203mm×H56mm×D109mm)。玄関先で普段使いする小物を収納したり、キッチンでスパイスなどの調味料の収納ケースとして使ったり、勉強・仕事部屋で文房具入れやお道具箱として使ったり。好きなもの、趣味の道具など、あなたの大切にしているモノを、その想いといっしょに収納できます。ぜひ自分だけの活用方法を探してみてください。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2590_1_63e78f1bed9d7e6f64c52f88ae101833.jpg?v=202602171251 ]

～東洋スチール株式会社とは？～

東洋スチールは、1969年に大阪で創業した「世界で初めて一枚の鋼板から継ぎ目のない絞り加工の工具箱」を開発したメーカーです。

「頑丈で、長く愛用できる」という道具としての本質を追求しながら、現代ではそのデザイン性が再評価され、世界中のクリエイターやライフスタイルショップから熱い視線を浴び、現在ではニューヨークのMoMA Design Storeや、パリのセレクトショップなど、世界30カ国以上で販売されています。

単なる収納用品ではなく、日本の「モノづくり精神」を象徴するブランドとして確立されています。

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/