『New Era(R) × World Baseball Classic(TM) ×　atmos』

Foot Locker atmos Japan合同会社

2026年3月5日(木)に開幕する「2026 World Baseball Classic(TM)」に向けて、日本代表チーム「侍ジャパン」と「New Era(R)」、そして「atmos」によるスペシャルコラボレーションキャップが登場いたします。

New Era(R)を代表するシルエット〈59FIFTY(R)〉をベースに、つば部分には「atmos」ロゴをゴールド刺繍であしらい、特別な一体感と高級感を演出。

サイドには、侍ジャパンがこれまでに世界の頂点に立った優勝年をフラッグモチーフで刺繍し、その歴史と誇りをディテールとして刻み込みました。

さらに、内側には日の丸タグを配し、見えない部分にまで日本代表へのリスペクトを込めた仕様に。

【PRODUCT】

NEW ERA

5950 ATMOS WBC J LOGO SIDE FLAG NVY

No: 15138273 / Price: 7,150円 (税込) / Color: NAVY

Size:7,7(1/8),7(1/4),7(3/8),7(1/2),7(5/8),7(3/4),7(7/8),8

Release: 2026年2月25日(水)

展開店舗：atmos各店(一部店舗除く)、atmosオンラインショップ

【抽選詳細】

2026年2月18日(水)9時00分 - 2月24日(火)8時59分

https://www.atmos-tokyo.com/lp/newera-59fifty-atmos-wbc-samurai-japan(https://www.atmos-tokyo.com/lp/newera-59fifty-atmos-wbc-samurai-japan)

今大会を応援するためのアイテムであると同時に、野球、ストリート、カルチャーが交差する「atmos」らしさを体現した一品に。

「World Baseball Classic(TM)」という特別な舞台と、その歴史を日常に落とし込むための、コレクタブルかつタイムレスなスペシャルエディションとなっています。

本モデルは、2026年2月18日(水)よりatmosオンラインショップにて抽選開始、2月25日(水)よりatmos各店(一部店舗除く)、atmosオンラインショップにて発売いたします。

また、atmos 新宿店では本モデルをフォーカスした装飾も実施いたします。

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

https://www.neweracap.jp/(https://www.neweracap.jp/)

New Era(R)は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。

MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーまで多彩なラインナップを展開しています。