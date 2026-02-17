【渋谷区 表彰】VALXが続けている“環境美化活動”が評価され「令和7年度 きれいなまちづくり協力者」を受賞

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、2026年2月9日(月)に開催された「令和7年度 渋谷区きれいなまちづくり表彰式」にて、表彰対象団体として選定されたことをお知らせいたします。

本表彰は、渋谷区が制定する「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」に基づき、地域の環境美化活動に継続的に取り組み、まちづくりに貢献した個人および団体を毎年表彰するものです。

VALXは「きれいなまちは一部の人がつくるものではなく、意識の連鎖によって生まれるもの」という考えのもと、フィットネスブランドならではのアプローチで環境美化活動に取り組んできました。

マッチョの方々がゴミ拾いや落書き消去活動に取り組む姿は、そのインパクトから自然と注目を集め「こうした活動をしてくれている人がいるのなら、自分もまちを大切に使おう」「自分も何かできるかもしれない」といった意識の変化を生み出すことを目的としています。

トレーニングで鍛えた身体を社会貢献に活かすというユニークな取り組みは、フィットネスに関心のある方にとどまらず、これまで環境美化活動に触れる機会のなかった方々にも広がり、参加の輪を広げながら、結果として渋谷の街をきれいにする動きへとつながってきました。

今回の受賞は、こうした活動が広く周知され、渋谷のきれいなまちづくりに貢献した点を評価していただいたものであると受け止めています。

この受賞を糧に、VALXはこれからもフィットネスブランドの枠を超え、お客様一人ひとりの“続ける力”を支えるブランドとして、社会に新しい価値を届けられるよう尽力してまいります。

これまでの取り組みの様子や活動内容については、以下リンクよりご覧いただけます。

・お花見ゴミ拾いマッチョ(https://x.com/valx__pr/status/1642425375308541955?s=20)

・隅田川花火大会ゴミ拾いマッチョ(https://x.com/valx__pr/status/1685450776171413505?s=20)

・2023年 渋谷ハロウィンゴミ拾いマッチョ(https://x.com/valx__pr/status/1719500651280179558?s=20)

・2024年 渋谷落書き消しマッスル(https://x.com/valx__pr/status/1817053497776591122?s=20)

・2025年 渋谷落書き消しマッスル(https://x.com/valx__pr/status/1969206934071894385?s=20)

今後もVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3F

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/