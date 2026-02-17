高校生ダンス部の日本一を決定するコンテスト 第3回関西予選『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 WEST vol.3』
株式会社アノマリー (本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗) は、青春をダンスに捧げた高校生ダンス部の日本一を決定する「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」(マイナビハイスクール ダンス コンペティション ニセンニジュウロク)の予選大会を開催しています。11月9日(日)に正和工業にじいろホール(埼玉県)で実施された「EAST vol.1」を皮切りに、東北地区・関東地方・中部地区・関西地方・九州地区で計10回の予選が行われ、各予選大会で上位入賞した高校は、2026年4月18日（土）に開催の「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」内で行われる決勝大会でパフォーマンスを披露します。
■『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 WEST vol.3』開催概要
■DATE
SMALL 2026年2月22日(日) / LARGE 2026年2月23日(月)
■TIME
OPEN / 14：00 ・ START / 14：30
■VENUE
SMALL
パープルホール 〒583-0035 大阪府藤井寺市北岡1丁目2-3
LARGE
東大阪市文化創造館 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2丁目3-4
■TIME TABLE ※こちらは想定のスケジュールとなります
14：00 OPEN
14：30 START
Aブロック
Bブロック
18：00 結果発表/表彰式
※ルールなど詳しくは下記URLをご確認ください。https://high-dan.com/rule/
■審査員陣の紹介
SMALL（パープルホール）
スキル：Ricky（EPOCH / EXmatic.）
沖縄出身のPOPPING/アニメーション ダンサー
現在は大阪を拠点に、国内外のバトルやコンテストに出場し、海外でのジャッジ、ワークショップツアー、CM出演等など、幅広く活動中。
自身もイベント主催や、舞台公演なども行い、さまざまなシーンへのアプローチを行う。
ROBOT、ANIMATIONスタイルをベースに、その身体から表現される動きは、不思議かつ人間離れ。観ている人をその世界に引きずりこむ。
クリエイション：MICHI（via）
AccoLade dance studio代表。
JAZZDANCE公演【own color】では企画・演出を手掛け、自らもダンサーとして出演。
JAZZ SENSATION 準優勝、Japan Dance Delight vol.23 FINALISTの経歴を持つ。
コレオグラフ：クレパス（Sons of Miles）
Breakinの力強さと、UK jazz danceのしなやかなリズム感を融合させた“Jazzy B-boy Style”を武器に活動。
所属チームSons of Milesでは、JAPAN DANCE DELIGHTなどのコンテストで入賞を重ねてきた。
流れるように速く軽やかなステップとフットワークで魅せるスタイルを得意とする。
ビジュアル：RYOKA（B△MDIVA / DIVAcrew）
関西中心にダンスインストラクター、バックダンサー、振付師、
MV、映画出演と様々なシーンで活動中。
完成度：Narie（Narie＆Mi）
クリスタル ケイのバックダンサーを務めた後、渡米。
Broadway dance centerで踊っているところをスカウトされ、Sony Colombia RecordのPopシンガーChris Trousdaleの専属ダンサーとして３年間、全米ツアー、Broadway、TVショー、USオープンなど、様々な舞台で活躍。
帰国後、 CaosCaosCaos、OSAKA翔ギャングスなど振り付けCM、TV番組などの振り付けなど、様々なシーンで活躍。自身もダンサーとして第一線で活躍し続けている。
高いスキルと表現力で、観るものを魅了するジャズシーンを代表するダンサー。
多くの実力派Jazzダンサーを育成し、輩出している。
LARGE（東大阪市文化創造館）
スキル：DAI（JAM / W.Lockincrew）
レペゼンwkym HOMIES !!和歌山を拠点にし、全国各地、海外へ絶賛活動中！
Lockin&Souldanceを武器に攻撃的かつ爆発的！そして時にはムーディーに。
近年では横山剣(CRAZY KEN BAND)、Barbara Tucker、Byron Stingily、A Hundred Birds Orchestraなどアーティストとの共演も多くその勢いは増すばかり。
躍動するファンクネスを見逃すな！！
クリエイション：AYANA（Jacuzzi）
JAZZ系フリースタイルチームJacuzziで活動中。
コンテストでは数々の受賞歴を持ち、日本だけでなく海外でのワークショップやゲストショーケースにも多数出演。
コレオグラフ：K-KO
10代の頃から数々のコンテストで入賞。
大阪を中心にDIVAcrewという生徒たちを集めたcrewで2018年-2024年まで活動し、アメリカで行われたWorld of dance決勝にも出場を果たすなど活動の幅を世界に広げる。
数多くのキッズチームを生み出し、コンテスト優勝を何度も果たすなど生徒育成に尽力している。
現在はイベント『CHOCOLATE SAVAGE』を開催。
ビジュアル：おかよ（sangria）
ダンスチーム"sangria"に所属し、関西を中心にソロでも活動。
大阪で学んだSoulダンスとWaackingを融合させた独自のスタイルで数々のコンテスト、バトルでの入賞歴を誇るほか、各地で審査員なども務める。
■今後の「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」予選大会について
▼2026年2月22日(日) 『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 WEST vol.3 SMALL』
▼2026年2月23日(月) 『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 WEST vol.3 LARGE』
▼2026年4月18日(土) 『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL』
■「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」について
全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生を対象としたダンスコンテストです。2015年よりスタートし今期で11度目の開催となります。予選大会は関東、関西、東北、中部、九州の合計5地区で開催いたします。
各予選通過校は2026年4月に行われる決勝大会「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」へと勝ち進み、高校生活を全身全霊でダンスにかけたダンス部の日本一が決定します。
今シーズンは予選の入賞枠が3つ拡大し、ポイントの付与対象者が増えます。予選終了後、ポイントランキングにより決勝通過を決めるファイナルチャレンジを行います。
マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION オフィシャルWEBサイト：https://high-dan.com/