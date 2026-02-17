アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026チケット販売スタート お得で便利な特別前売チケット先着5,000枚発売決定！

写真拡大 (全3枚)

アートアクアリウム製作委員会

　アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026実行委員会は、さいたまスーパーアリーナ 展示ホールにおいて、「アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026」を3月25日(水)～5月10日(日)の期間限定で開催します。



さいたま開催を記念してお得で便利な「特別前売チケット」を2月17日（火）12時より、WEBにて販売期間限定で販売をいたします。


当特別チケットは、3月25日 (水) ～4月24日 (金)までのお好きな日時に入場可能な、日時指定なしのチケットとなります。


販売期間などは詳細欄をご参照ください。


アートアクアリウム展 さいたま2026特設サイト： http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/　




■お得で便利な特別前売チケットをWEBで販売決定！

＜4つのポイント！＞


１.特別前売りでお値段お得！


２.利用期間中に予約無しで入場できる便利な特別チケット！


３.同伴の小学生以下の子どもは2名まで入場無料！（日時指定券も同様となります）


➃販売期間、販売枚数限定なのでお早めに！
＜詳細＞


・販売期間　：2月17日 (火) 12時～3月8日 (日) まで


・ご利用期間：3月25日 (水) ～4月24日 (金) まで


　　　　　　　※優先入場ではございません


　　　　　　　※開幕当日、土日祝日は混雑が予想され、ご入場までお待ちいただく場合がございます


　　　　　　　※4月25日以降はご利用いただけません


・料金　　　：2,000円　（通常料金：一般当日券2,400円・WEBチケット2,200円）


・発売券種　：一般のみ


・販売枚数　：5,000枚限定


・購入方法　：アートアクアリウム展さいたま特設サイトより購入下さい


　　　　　　 　http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/　


　　　　　　　※日時指定WEBチケットは、3月9日 (月) より販売開始いたします


■アートアクアリウムを代表する作品をはじめとした作品を一挙に展示！

　今回開催する「アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026」では、アートアクアリウムを代表する作品をはじめ、銀座の常設施設にて人気の作品など、多数の水槽作品をご覧いただけます。アートアクアリウムが表現する幻想の金魚アートをぜひご体験ください。


金魚と花の融合する、華道家・假屋崎省吾氏とのコラボレーション作品”フラワーリウム”や、“蓮”と“金魚”が織り成す、 華麗で優美な世界観が広がる”ロータスリウム”なども展示いたします。



さいたま初開催！アートアクアリウムが初めての方も、アートアクアリウムが表現する幻想の金魚アートをぜひご体験ください。






■アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026　開催概要

名称　　：アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026


会期　　： 2026 年 3 月 25 日 (水) ～ 5 月 10 日 (日)


営業時間：10時～18時（最終入場受付：17時）


場所　　：さいたまスーパーアリーナ 1階 展示ホール　埼玉県さいたま市中央区新都心8番地　


料金　　：〈一般〉WEBチケット 2,200円 / 当日券 2,400円


　　　　　〈中学・高校生〉WEBチケット/当日券　ともに 1,800円


　　　　　〈小学生以下〉同伴の小学生以下のお子様2名まで入場無料


アートアクアリウム展さいたま特設サイト：http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/



【アートアクアリウムとは】


金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアート


日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”では、江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現します。


水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。






2007年に東京で誕生以来、全国各地において期間限定イベントとして開催、夏の期間は東京での開催が定着して親しまれてきました。


2020年8月には、初の常設美術館を東京・日本橋（東京都中央区）に開業、


その後、2022年5月に東京・銀座（東京都中央区・銀座三越新館8階）に移転し現在営業中。2007年以来、累計集客実績1,300万人（2025年10月現在）を誇るエンターテインメント型美術館IPです。



開催概要


施設名称　　アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026


入場料　　　一般　WEBチケット2,200円・当日券2,400円


　　　　　　学生　WEBチケット1,800円・当日円1,800円


　　　　　　※小学生：有料チケット入場者1名につき小学生以下2名迄同伴入場可能


所在地　　　埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 さいたまスーパーアリーナ 1階 展示ホール


アクセス　　さいたま新都心駅から徒歩3分


　　　　　　JR京浜東北線・JR上野東京ライン（宇都宮線・高崎線）


営業時間　　10：00～18：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 17：00


休館日　　　会期中は休まず営業します
　　　　　　※臨時メンテナンスで営業時間等変更の場合は特設サイトでお知らせいたします


特設サイト　http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/


公式SNS　　Instagram　　https://www.instagram.com/artaquarium_official/　


　　　　　　TikTok　　　　https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official　


　　　　　　Facebook　　 https://www.facebook.com/artaquarium1/　


　　　　　　X 　　　　　　https://x.com/artaquarium　


主催　　　　アートアクアリウム展 さいたま2026実行委員会


企画・制作　株式会社Amuseum Parks


運営　　　　株式会社Amuseum Parks


協力　　　　株式会社さいたまアリーナ


後援　　　　埼玉県・さいたま市