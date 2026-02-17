「うちは大丈夫」を終わらせる。サイバー攻撃被害企業・関通が実体験から開発した、実録型・フィッシング訓練システム『SHIGAN -真贋-』 リリース

株式会社関通

物流とITオートメーション事業を展開する 株式会社関通（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長:達城久裕、以下「関通」）は、組織のセキュリティ意識を根本から変える、フィッシング訓練システム「SHIGAN -真贋-」をリリースいたしました。

30日間の無料トライアルを通じて、まずは自社のリスクを可視化し、社員一人ひとりがセキュリティを「自分事」として捉えるきっかけを提供します。

【SHIGANサービスサイトはこちら】 https://shigan.click(https://shigan.click)

■ 開発の背景：なぜ、被害企業が「訓練ツール」を作ったのか

サイバー攻撃を受けた際、私たちは痛感しました。

「どんなに高価なセキュリティソフトを入れても、最後は『人』がクリックしてしまえば防げない」という現実を。

多くの企業で「うちは狙われないだろう」「誰かが守ってくれるだろう」という「他人事」の空気が蔓延しています。 この空気を変えるには、教科書的な学習ではなく、「騙される体験」を通じた強烈な「自分事化」しかありません。

そのために開発されたのが『SHIGAN』です。

■ SHIGANの特長：リアリティへのこだわり



1. 関通の「実体験」に基づいた実録テンプレート

よくある「怪しい日本語のメール」では訓練になりません。

SHIGANでは、関通が社内訓練で実際に使用し、多くの社員が開封してしまった「思わずクリックしてしまう文面」や、実際の被害事例に基づいた「実録テンプレート」を提供。

本番さながらの緊張感の中で、真偽を見抜く「眼力（真贋）」を養います。

2. 30日間無料で「現状」を知る

まずは自社の現状を知ってください。

SHIGANは最初の30日間、全機能を無料で提供します。

「自社の開封率（騙される確率）」を数字で突きつけられることで、経営層も現場も、初めてセキュリティ対策の必要性を肌で感じることができます。

3. 誰でも使えるシンプルさ

「訓練は準備が大変」という常識を覆しました。

専門知識がない担当者でも、テンプレートを選んで送信するだけ。

継続的に実施することで、組織全体の防衛リテラシーを底上げします。

■ 株式会社関通について URL：https://www.kantsu.com/(https://www.kantsu.com/)

株式会社関通は、年間約1,500万個以上の出荷実績と関西・関東に20拠点を持つ物流会社です。toC・toB問わずお客様の受注から庫内物流までのアウトソーシングの他に、倉庫管理システムの販売なども行っております。

2024年のサイバー攻撃被害の実体験を基に、より強固な物流インフラと組織力でお客様の成長を支援しています。

【会社概要】

・会社名：株式会社関通（東証グロース上場）

・本社所在地：兵庫県尼崎市西向島町111-4

・設 立：1986年4月

・代 表：代表取締役社長 達城 久裕

・事業内容： 物流事業・ITオートメーション事業・セキュリティ対策事業

- 『サイバーガバナンスラボ』運営・販売 https://kantsu-cgl.com/