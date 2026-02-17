エシカル・スピリッツが共同開発したPRONTOオリジナルジン『THE 珈琲 GIN』、一部を除く全国のPRONTO店舗に展開

エシカル・スピリッツ株式会社

エシカル・スピリッツ株式会社（本社：東京都台東区 / 代表取締役CEO：小野力 / 以下 エシカル・スピリッツ）は、株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：杉山和弘）が展開する飲食チェーン PRONTO（プロント）のオリジナルジン『THE 珈琲 GIN（ザ コーヒー ジン）』を昨年、共同開発しました。

2025年12月2日(火)より、PRONTO THE FIRSTにて先行導入し、大変ご好評をいただきました。

本年2月17日(火)より、全国のPRONTO店舗（※一部店舗を除く）にて、提供を開始いたします。

全国展開に至った経緯

先行導入したPRONTO THE FIRSTにて大変ご好評をいただき、全国のPRONTO店舗（※一部店舗を除く）にて展開することとなりました。

PRONTO店舗では、「ジンソーダ」の形で提供されます。

※PRONTO THE FIRSTでは、「THE 珈琲 GIN ソーダ」や「エスプレッソ・マティーニ」などのカクテルとして提供されます。

クラフトジン『THE 珈琲 ジン』について

『THE 珈琲 GIN』に使用しているボタニカルは2種類のみです。PRONTO THE FIRSTで新たに採用されるラグジュアリーコーヒー豆「Largo ダークロースト（ラルゴ ダークロースト）」（※）の抽出後のコーヒー粉と、ジン造りに必須の「ジュニパーベリー」です。

（※「心を満たす。人生を奏でる。」がブランドステートメントのUCCのラグジュアリーブランド『Largo(ラルゴ)』。独自技術で作り上げた“圧倒的な香りと豊かな味わい”のUCCが誇るJapan Qualityのエスプレッソです。）

そのLargo ダークローストならではのカカオのような旨み、ダークチョコのような香りを感じる味わいのジンです。

＜製品情報＞

名称：THE 珈琲 GIN

読み：ザ コーヒー ジン

アルコール度数：45%

ベーススピリッツ：原料用アルコール（国内製造）、酒粕焼酎（国内製造）

ボタニカル：ジュニパーベリー、コーヒー粉

※ エシカル・スピリッツでは販売を行いません。

PRONTO

PRONTO（プロント）が目指しているのは、嗜む場所「GREAT GOOD PLACE」。

「昼はカフェ、夜はサカバ。」という「二面性」をキーワードに、働く人がいつでも立ち寄れる、使い勝手の良い空間を一日中ご用意しています。仕事前や休憩時間に立ち寄れて、人々が集うコミュニティともいえるカフェ空間として。また、仕事終わりに仲間と気軽に集え、会話が弾むキッサカバ空間として。プロントならではの嗜む時間を、カフェとサカバでお楽しみ下さい。

※プロントのサカバ＝「キッサカバ（喫茶酒場）」酒場でありながら、喫茶店のような懐かしさやワクワク感のある空間やおつまみ、お酒を提供いたします。

PRONTO公式HP https://www.pronto.co.jp/

PRONTO公式X https://x.com/pronto_pr

PRONTO公式Instagram https://www.instagram.com/pronto___official/

エシカル・スピリッツ株式会社

未活用素材の価値を引き出すクラフトジンを通じて、

東京・蔵前から世界へ

新たなものづくり文化を発信する蒸留スタートアップ。

「消費者が一番美味しいと思うお酒から、新しい価値に出会える」社会を目指します。

東京リバーサイド蒸溜所

< 1F：エシカル・スピリッツ オフィシャルストア >

エシカル・スピリッツが展開するクラフトジンをボトルとテイクアウトドリンクで販売しています。ジンの説明や ”香り” をお楽しみいただくことができます。

Instagram：https://instagram.com/ethicalspirits_jp

< 2F：Bar&Dining Stage by Ethical Spirits >

エシカル・スピリッツが展開するジンを使ったオリジナルカクテルや、それぞれの味わいに合わせて開発したフードメニューなどを提供する Bar&Dining 。

Instagram：https://www.instagram.com/stage_ethicalspirits/

代表取締役CEO：小野力

所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前3-9-3-4F

創業：2020年

事業：酒類(スピリッツ)の企画・製造および販売

取得免許：スピリッツ製造

コーポレートサイト：https://ethicalspirits.jp/

公式オンラインショップ：https://shop.ethicalspirits.jp/

X（Twitter）：https://x.com/ethical_spirits