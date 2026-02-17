青春に襲いかかる花粉を打ち破れ！ロート「アルガード」春休み応援メッセージ広告

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木 英俊）では、花粉対策ブランド「アルガード」シリーズのプロモーション企画として、大学生の春休みを応援するメッセージ広告「花粉で青春をあきらめない！」を、2026年2月17日(火)より順次、鉄道車内にて展開します。

本企画では、花粉の季節でも前向きに春休みを過ごしてほしいという想いから、テーマパークなど春のおでかけスポットにつながる路線など、春休み中の大学生の利用が多い路線の車内に、青春を応援するメッセージ広告を掲出します。広告には透過性のあるシートを用いることで、迫り来る花粉を打ち破って、その中から前向きなメッセージが浮かび上がるようなビジュアルとしました。花粉の季節でも「おでかけして春休みを楽しみたい」という気持ちに寄り添うメッセージを届けます。

迫り来る花粉の中からメッセージが！春休みの大学生を応援する広告「花粉で、青春をあきらめない！」

春休みは、友人との旅行やテーマパークなど「今しかない」おでかけが増える季節。一方で花粉の影響による目のかゆみや不快感を、「仕方ない」と我慢してしまう人も少なくありません。ロート製薬は、花粉の季節でも前向きに春休みを過ごしてほしいというメッセージを掲げ、花粉対策ブランド「アルガード」シリーズで本企画をスタートしました。

本企画では、大学生の利用が多い、または春休みのおでかけに使われやすい路線の電車内に中づり広告を掲出し、日常の移動時間の中でメッセージに触れてもらうことを目指しています。

広告には、透過性のあるシートを用いることで、青春に襲いかかる花粉の中からメッセージが浮かび上がるような表現を採用。「もう、花粉で青春をあきらめない！」「花粉よ、私の春休み、邪魔しないでもろて。」「花粉で目をかきたくない！なにがなんでもビジュキープ！」といった、大学生に向けた前向きな言葉をコピーとして配置したビジュアルとしています。

花粉の存在をリアルに感じさせながらも、「それでも外に出たい」「春を楽しみたい」という気持ちに寄り添う仕掛けとし、日常の移動空間である電車内だからこそ、ふと目に入った瞬間に背中を押すようなメッセージを届けます。

ロート「アルガード」電車広告概要

掲出路線 / 掲出期間 ：JR大阪環状線・夢咲線【1編成】：2026年2月17日(火)~3月21日(土)

JR京葉線【1編成】：2026年2月17日(火)~3月16日(月)

JR埼京線/りんかい線【1編成】：2026年2月24日(火)~３月２日(月)

※編成や運行情報について、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

「ロートアルガード(R)クリニカルショット」商品概要

2019年12月18日より発売している第2類医薬品の「ロートアルガードクリニカルショット」「ロートアルガードクリニカルショット m」は、花粉などによるつらい目のかゆみ・充血・異物感の全てにクリニカル処方が効く、高機能眼科用薬です。アレルギーの発生を原因から抑える「トラニラスト」と炎症の拡大を防ぎ、つらい炎症症状を改善する「プラノプロフェン」を配合し、様々な角度からかゆみ等のアレルギー症状の重症化抑制にアプローチします。花粉症などのアレルギー症状が続き、かつ、炎症を伴う方へ。従来の一般用アレルギー用点眼剤を2日間位使用し、十分な効果が得られなかった方におすすめします。

「ロートアルガードクリニカルショット」は臨床試験実施済み*。

*臨床試験データはwebへ

https://jp.rohto.com/-/Media/com/rohto-alguard/promotion/201911/clinical-shot/data.pdf(https://jp.rohto.com/-/Media/com/rohto-alguard/promotion/201911/clinical-shot/data.pdf)

関連URL

・トータル花粉対策プログラム「アルガード」

http://jp.rohto.com/rohto-alguard/



・目のかゆみ鎮静化！

「ロート アルガード クリニカルショット」

https://jp.rohto.com/rohto-alguard/promotion/clinical-shot/