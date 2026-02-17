都会の真ん中で“心と体をととのえる”体験を ー「AGRIKO FARM PW 代々木公園」開園

株式会社AGRIKO

株式会社AGRIKO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林涼子）は2026年春、「代々木公園 BE STAGE」屋上に、環境にやさしい農法として注目されるアクアポニックス栽培を採用した屋上農園「AGRIKO FARM PW 代々木公園」の運営を開始します。

「代々木公園 BE STAGE」は、訪れる人が新しい挑戦をはじめられるきっかけを提供する場所として2025年春に誕生。ヘルス＆ウェルネスをテーマにしたショップやサービスが集まるなか、AGRIKOはWellbeingを育む場として、農と食を通じて心と体の豊かさを届けます。

今回の農園は、桜新町・白金に続く都心3拠点目。都会の真ん中で、土や水に触れ、季節の恵みを味わうことで、ストレスを解放し、心身を整える ー そんな体験を「代々木公園 BE STAGE」という緑あふれるロケーションで楽しめる場を提供します。

代々木公園体育館が一望できるロケーション都会のなかで気軽に農作物と触れ合えます

開園後は、プレミアムウォーターホールディングスグループの障がい者の方々と農園運営を行い、農園で収穫した食材を使った美容や食に関するワークショップ、コラボイベントなどを施設と連携して企画してまいります。

※イベント時のみ開園、通常開園は行っていません。

代表コメント（小林涼子）：

「Wellbeingは、特別なことではなく、日常の中で育むもの。「代々木公園 BE STAGE」内の農園を通じて、都会に暮らす方々に自然と調和する心地よさを感じていただきたいと考えています。」

AGRIKOについて

AGRIKOは、水耕栽培と養殖を組み合わせた「アクアポニックス」農法を活用し、屋上農園の企画・運営を行っています。就労スタッフにはGifted（障がい者）を採用し、企業の障がい者雇用を支援することで、持続可能な農福連携サービスを提供。農業×福祉×SDGsを軸に、都市に新しいWellbeingの形を提案しています。

お問い合わせ：pr@agriko.net

公式サイト :https://www.agriko.net