「エージェントから紹介が来ない」問題を解決。複業マッチング『CORE MATCH』がシステムを刷新。やりがいを重視する熱量の可視化と、採用リードタイムの短縮を実現。

UNIT BASE株式会社

「熱量のある人」と「事業成長に本気で挑む企業」を繋ぐ副業・業務委託マッチングプラットフォーム『CORE MATCH（コアマッチ）(https://core-match.jp/)』を運営するUNIT BASE株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：泉 有紀・多田 龍平）は、このたび、サービスのシステムを全面的に刷新いたしました。

今回のアップデートでは、企業が自ら最適な人材を探索・アプローチできる機能を実装。従来のエージェントモデルで発生しがちだった「紹介の停滞」を打破し、企業の知名度に左右されない、志向性を軸としたスピーディーなマッチングを提供します。

■ 1. 背景：採用市場に潜む「紹介されない」という格差の解消

現在、多くの企業が人材不足解消のために紹介会社（エージェント）を活用していますが、そこには「エージェントが紹介しやすいと判断できるよう、魅力や採用要件を言語化する」という高いハードルが存在します。

採用に慣れていない企業や、予算が限られており紹介料で差をつけられない企業、知名度の低い中小・スタートアップ企業は、紹介会社の優先順位を上がりにくいことが多く、契約しても「一人も紹介されない」という事態が常態化しています。

CORE MATCHは、この「情報の非対称性」と「紹介のブラックボックス化」を解消。システムを通じて企業が自ら「熱量のある候補者」を見つけ出し、マッチングできる環境を構築しました。

■ 2. 劇的なスピード改善：面談実施までのリードタイムを短縮

業務委託の活用において、企業が求めるのは「今、この瞬間の課題を解決するプロ」です。

しかし、従来の手動マッチングや外部エージェント経由では、面談設定までに数週間を要することが一般的でした。今回のシステム化により、このリードタイムを劇的に短縮します。

【面談実施までのフロー比較】

- 従来モデル：エージェント契約 → 要件共有 → エージェントによる候補者選定・打診 → 推薦 → 書類選考 → 面談（数週間～1ヶ月）- CORE MATCH：企業登録・承認（最短即日） → データベースから自ら検索 → 気になる人材へ面談打診（即時可能）

企業アカウント承認後、その場ですぐに全ユーザーを確認し、シームレスに面談を申し込むことが可能です。

■ 3. 新システムの特徴：スキルを超えた「5つの熱量指標」

登録人材を今すぐ確認する :https://core-match.jp/

CORE MATCHのユーザーは、単なる報酬目的ではなく「やりがい」や「新しい挑戦」を求めるユーザーが多く（登録者の約70%）、年齢層は20～30代が中心です。新システムでは、彼らの「熱量（スタンス）」を独自アンケートにより可視化しました。

- 複業の動機： なぜ今、新しい挑戦を求めているのか- 複業で重視するポイント： 参画において譲れない価値観（成長、社会貢献など）- 今後1～3年で挑戦したいこと： どのような自分になりたいか- 今後のキャリア想定： 独立、転職、昇進など将来のビジョン- 興味のある分野・トピック： 自身の熱量がどこに向いているのか

これにより、履歴書上のスキル（過去）だけでなく、参画への意欲（未来）をベースにした、本質的なマッチングが可能になります。

■ 4. 運営による伴走：「システム×人」のハイブリッド支援

システム化を推進する一方で、CORE MATCHが強みとする「プロによる伴走」も継続・強化します。

「自社に合う人がほしいが、要件が固まっていない」

「業務委託をどう活用すべきか迷っている」

という企業様に対し、採用のプロが要件を深掘り、ヒアリングを実施。 曖昧なニーズを、システムで検索可能な「具体的な要件」へと磨き上げる「壁打ち相手」として、マッチング成功まで徹底サポートします。

▼ CORE MATCHの企業登録はこちらから

最短即日で承認後、すぐに人材データベースの閲覧・面談打診が可能です。

■ 成功事例：エージェントの紹介は難航。諦めかけていた「少数精鋭の即戦力採用」が、CORE MATCHで実現

実際のユーザー分布

ある数名のメンバーで運営するスタートアップ企業では、一人ひとりのパフォーマンスが事業の命運を分けるため、極めて高いレベルのエンジニアを求めていました。

しかし、大手エージェントを活用するも、「企業規模」「採用条件」などの観点から紹介が進まず、母集団形成に課題を抱えていました。結果として、経営陣自らが既存メンバーで業務を補完する状態が続き、本来取り組むべき成長施策へのリソース投下が難しい状況に。

そのような背景の中で導入されたのがCORE MATCHです。

【解決のポイント：なぜ良い採用ができたのか】

- 「採用できる気がしない」という先入観を払拭： CORE MATCHには「スキルの切り売り」ではなく、「成長フェーズの企業に関わりたい」という志向性を持つユーザーが多数在籍。企業規模に関わらず、ビジョンに共感したトップクラスのプロと出会うことができた。- 「後回し」にさせないスピード感： エージェントを介さず直接アプローチできる新システムにより、多忙な経営陣でも隙間時間で候補者をチェックし、最短距離で面談を実施。CSからの候補者紹介も行われるため、待っていても母集団形成が進められた。- 「まずは副業から」という安心感： いきなりの正社員採用ではなく、現場で一緒に手を動かす「実務を通じた相互理解」からスタートしたことで、スキル・性格ともに「間違いなく自社に合う」と確信した上での正式登用を実現。

結果として、自社リソースだけでは限界があった事業成長が、参画したプロフェッショナルの力によって一気に加速。

「自社にとっての理想の人材は、探せば必ず見つかる」という、攻めの採用へのパラダイムシフトが起きた事例となりました。

■ ご利用の流れ

CORE MATCHには様々な分野のプロ人材が登録しています。

すでに登録しているユーザーのご紹介のみでなく、貴社専用に人材をヘッドハンティングしてご紹介することも可能です。

ぜひお気軽に企業登録し、登録されているユーザーをご確認ください。

個別お打ち合わせも歓迎しておりますので、ご希望の場合はお申し付けください。

■ 事業責任者コメント

- 企業登録／無料相談企業登録申請は最短即日に承認可否をご連絡します。- 候補者チェック・面談打診登録ユーザーを閲覧し、気になる人材へ直接面談打診が可能。挑戦意欲の高い若手ハイクラス人材が多数登録しています。- 三者面談企業・候補者・アドバイザーで面談を実施。役割・期待値・稼働イメージをすり合わせます。- 業務委託で稼働開始条件合意後、最短翌日から稼働可能です。CORE MATCH事業責任者 岡崎 祐也

事業成長のスピードが求められる現代において、人材不足を理由に歩みを止めることは最大の機会損失です。エージェントからの「紹介を待つ時間」を無くし、自社にマッチした人材にすぐに出会えるようにしたい。それが、今回私たちがアップデートに込めた想いです。

「事業を動かすプロフェッショナルを、今すぐ確保したい」

「スキルだけでなく、自社の志向性に心から共感してくれる仲間が欲しい」

そうお考えの企業様は、ぜひ新しくなった『CORE MATCH』をご活用ください。具体的な要件が固まっていない段階でのご相談も大歓迎です。貴社の挑戦を加速させる最適なパートナーとの出会いを、私たちが全力でサポートいたします。

サービスサイト： https://core-match.jp/

お問い合わせ窓口： CORE MATCH運営事務局

Mail：sales@core-match.jp

運営会社

会社名：UNIT BASE株式会社

所在地：〒160-0022東京都新宿区新宿1-34-3第24スカイビル6F

設立：2019年3月

代表取締役：泉 有紀・多田 龍平

事業内容：熱量重視型・複業マッチングサービス「CORE MATCH(https://core-match.jp/)」／月額制 AI導入支援サービス「デジトラ(https://digitora.jp/)」／社会人向けオンライン教育サービス「デジハク(https://ai.digital-hacks.jp/)」

コーポレートサイト：https://unit-base.co.jp/