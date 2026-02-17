2026年3月22日18:00～『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』最終公演をCS日テレプラスにて生中継！

株式会社ＣＳ日本

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は当社が運営するＣＳチャンネル『日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ』にて、『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の最終公演を3月22日（日）18:00～生中継いたします。

RIP SLYME活動休止前ラストライブとなる、アリーナ公演「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」。25周年の集大成、そして活動休止前ラストステージをお見逃しなく！

◆放送情報

『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』

【生中継】2026年３月22日（日）18:00～

【最速リピート放送】2026年3月28日（土）21:00～

◆出演

RIP SLYME

◆公演

2026年３月22日（日）TOYOTA ARENA TOKYO

◆番組ページ URL：https://www.nitteleplus.com/program/ripslyme_25th-live/

★スカパー！番組配信でも視聴可能・・・

スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、

放送と同じ時刻にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階