【フジテレビ】『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』

株式会社フジテレビジョンFODのPPVにて３月20日（金・祝）より３夜連続生配信決定！本日２月17日（火）正午より配信チケット発売開始！https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8510/（FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのPPV（ペイ・パー・ビュー）にて、RIP SLYMEのアリーナ公演『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』を、３月20日（金・祝）、21日（土）、22日（日）の３日間にわたり生配信することが決定しました。本日２月17日（火）正午より、PPV配信チケットの販売を開始しています。本公演は、活動休止日かつメジャーデビュー25周年日である３月22日（日）までの３日間、TOYOTA ARENA TOKYOにて開催される、活動休止前ラストライブとなるアリーナ公演です。３日間すべて異なる内容で構成される、グループにとって特別な節目を刻む公演となります。

※PPVとは、番組単位で視聴権を購入するビデオサービスです

1994年の結成、2001年のメジャーデビュー以降、日本のHIP HOPシーンを牽引し続けてきたRIP SLYME。メジャーデビュー25周年を迎える節目の年に開催される『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』は、活動休止日かつメジャーデビュー記念日である2026年３月22日までの３日間にわたり開催される、グループにとって大きな区切りとなる、活動休止前ラストとなるアリーナ公演です。

会場となるTOYOTA ARENA TOKYOは、RIP SLYMEがメジャーデビュー以降、数多くのライブを行ってきたZepp Tokyo（2021年12月閉館）の跡地に誕生した新たなアリーナ。グループの歴史と深い縁を持つこの場所で開催される３日間は、すべて異なる内容が予定されており、25周年の集大成であると同時に、RIP SLYMEという存在の歩みを象徴する舞台となります。

FODでは、RIP SLYMEが”４MC＋１DJ”のオリジナル編成で再集結して以降、その歩みをライブ配信という形で届けてきました。2025年11月には、長年ファンに愛されてきたライブシリーズの集大成『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』ツアーファイナル公演をPPVにて生配信。さらに同年12月には、再集結後“初”となるクリスマスライブ『RIP SLYME「GREATEST CHRISTMAS」』を生配信し、特別なセットリストと遊び心あふれる演出で、RIP SLYMEらしい“音楽と笑顔のクリスマス”を届けました。

そして今回、FODでは『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』を３日間すべてPPV生配信。再集結から続いてきたライブの流れを受け継ぎながら、３日間すべて内容が異なる“Final Three Nights”をリアルタイムで全国へ届けます。何が起きるのか、どんなセットリストが飛び出すのか…25周年、そして活動休止という大きな節目を迎えるRIP SLYMEの集大成を、どうぞお見逃しなく！

◇ 配信概要

■タイトル：『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』

■配信日時：＜生配信＞

【DAY１】３月20日（金・祝）17時30分～配信開始 ｜ 18時開演予定

【DAY２】３月21日（土） 17時30分～配信開始 ｜ 18時開演予定

【DAY３】３月22日（日） 17時30分～配信開始 ｜ 18時開演予定

＜アーカイブ配信＞

各日準備完了次第～３月31日（火）23時59分まで

※本公演は、ライブ配信中は追っかけ再生ができません。

アーカイブ配信中は追っかけ再生が可能です。

※本公演視聴チケットをご購入の方は、生配信およびアーカイブ配信のいずれも

ご視聴いただけます。

■出 演 者 ：RIP SLYME

■販売期間：２月17日（火）正午～３月31日（火）21時まで

※チケット販売期間とアーカイブ配信視聴期間は異なるので、ご注意ください。

■販売価格：各日 5,500円(税込) / 5,000コイン

※通し券の販売は行っておりません。

※コース会員の方は、コインでのご購入となります。

※チケットの販売期間とアーカイブ配信の視聴期間は異なりますので、ご注意ください。

※やむを得ない事情により、公演の中止や開催内容・チケット販売スケジュールが変更

となる場合がございます。

※チケットご購入後につきましては、お客様のご都合によるキャンセル・変更・払い戻し

はできませんので、あらかじめご了承ください。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8510/（FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

特典「FODフライデイ」も提供中です。

