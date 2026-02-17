「長濱蒸溜所」からにゃんとも甘美な第2弾が誕生

長浜浪漫ビール株式会社

長濱蒸溜所(滋賀県長浜市)は、彦根のご当地キャラクター「ひこにゃん」とのコラボレーション第2弾となる「アマハニャン シェリー＆サクラカスクブレンド」を3月17日(火)に発売いたします。また、2月22日(日)の「猫の日」には東京・日本橋の滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」にて、本商品のお披露目先行販売会を開催いたします。

◆コンセプト：ひこにゃんの大好物「お団子」をイメージ

第1弾の「桜カスクブレンド」でご好評いただいた華やかな香りはそのままに、第2弾ではさらに「和菓子」のニュアンスを深めました 。 実は、お団子が大好物なひこにゃん。そんなひこにゃんが「おやつタイム」に幸せそうに頬張る姿をイメージし、シェリー樽由来の濃密な甘みと、桜樽の芳醇なアロマを大胆に融合させました。

長濱蒸溜所ならではのブレンディング技術により、「桜餅」を連想させる重厚かつ繊細な味わいを実現。見た目の可愛らしさと、本格クラフトの深みが同居する一品です 。

【お披露目先行発売会 概要】

本商品の発売を記念し、日本橋「ここ滋賀」にて数量限定のお披露目先行販売会を実施いたします。

日時：2026年2月22日(日)

場所：ここ滋賀(東京都中央区日本橋2-1-1)

内容：新商品の展示・先行販売

※2月22日の販売には数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

ラベルには、桜餅を楽しむひこにゃんをデザインしました。2月22日の猫の日、特別な一杯を誰よりも早くお手にとってご覧ください。

<長濱蒸溜所>

2016年に長濱浪漫ビール施設内にて稼働した、琵琶湖と伊吹山、長浜の風土が育む、国内最小規模となるクラフトディスティラリーです。アランビック型の小さなポットスチルと極細のラインアームからは、特徴となるリッチな味わいの原酒が日々産み出されています。

【商品詳細】

商品名：アマハニャン シェリー＆サクラカスクブレンド

容量：200ml

原材料：グレーン、モルト

アルコール：47%

希望小売価格：2,000円＋税

【テイスティングコメント】

香り：柔らかく甘い桜が香る、芳醇な和のアロマがトップノートに感じられます。続いて、シェリー樽由来のラムレーズンや黒蜜、熟したイチジクを思わせる、深みのある濃密な甘い香りが広がります。

味わい：口当たりは優しくなめらか。熟した果実のフレッシュさに、桜餅を思わせる和菓子のアクセントが重なります。余韻には、三色団子を頬張った後のような、穏やかで優しい桜の香りが心地よく長く続きます。

★主なお取扱いは、長濱浪漫ビール店頭、県内お土産小売店様、リカーマウンテン一部店舗での販売を予定しております。

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel:0749-63-4300 Fax: 0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

【商品に関するお問い合わせ先】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

担当者：川村 規夫

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel:0749-63-4300 Fax: 0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/