映画『君たちはどう生きるか』や、ドラマ『ちはやふる-めぐり-』などで話題！ 次世代を担う若手実力派俳優・山時 聡真（さんとき・そうま）さんの連載が、2月17日発売の週刊女性でスタート！

このたび、俳優の山時聡真（さんとき・そうま）さんにとって初となる連載が、2026年2月17日(火)発売の「週刊女性」に掲載されることになりました。山時さんの雑誌での連載はこれが初めてです。

山時聡真（さんとき・そうま）プロフィール／2005年生まれの20歳。5歳から芸能活動を開始し、2016年、自身の映画初出演作品『ゆずの葉ゆれて』で俳優デビュー。その後も、ドラマや映画などを中心に活躍の幅を広げ、『君たちはどう生きるか』、『ちはやふる-めぐり-』など話題作に多数出演。３月には菅野美穂とのＷ主演映画『90メートル』の公開も控える。

連載のタイトルは「キニナル現場へ、山時聡真がゆく」。読者の興味や関心のある話題を山時さんが体当たりで体験し、その様子をレポートするチャレンジ型連載です。

「やってみたいけど、なかなか一歩が踏み出せない」「興味はあるけど、実際どうなんだろう？」。そんな読者の“気になる”を、20歳ならではのフレッシュな視点からレポートしていきます。

記念すべき第1回目は2026年2月17日(火)発売の「週刊女性」に掲載。よく当たることで話題の占いスナックへ行ってこれからの運勢を占ってもらいました。

以降は、毎月1回のペースで掲載していきます。

今後ますますの活躍が期待される俳優・山時聡真さんの連載にぜひご注目ください。

＜山時聡真さんのコメント＞

事務所の先輩にも連載を持たれている方がたくさんいらっしゃいます。その姿を見て「自分もいつか……」と思っていたので、お話を聞いたときは、うれしかったです。連載は初めてなので、貴重な機会をいただいてこれからがすごく楽しみです！ 連載開始にあたり、初めて週刊誌を読んだり、母に最近気になっていることを聞いたり、自分なりに勉強もしました。読者のみなさまのお困りごとや気になる話題を解決できたらいいなと思っているので、僕にレポートしてほしいことがありましたら、ぜひぜひ教えてください！

よろしくお願いします。

＜雑誌概要＞

書名：『週刊女性』2026年3月3・10日合併号

発売：2026年2月17日(火)

定価：550円(税込み)

発行：株式会社主婦と生活社