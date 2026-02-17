累計3億再生超のSNS現象がリアルに！上田晋也 初監督・企画の縦型ショートコント『うえだしんや界隈』初のファンミーティング開催決定。

写真拡大 (全12枚)

株式会社QREATION




デジタルIPスタジオの株式会社QREATION（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米永圭佑）は、制作を手掛けるSNS累計3億回再生超の人気コンテンツ『うえだしんや界隈』につきまして、初のリアルイベント「うえだしんや界隈ファン界隈」を2026年3月23日（月）になかのZERO大ホール（東京都中野区）にて開催することを決定いたしました。



チケット販売URL :
https://l-tike.com/uedakaiwai/

■ イベント「うえだしんや界隈ファン界隈」の見どころ


昨年12月の配信開始からわずか２か月で総再生回数が３億回を超える人気コンテンツ「うえだしんや界隈」。動画を通して繋がってきたファンの方々とイベントで繋がり「うえだしんや界隈」の界隈をファンにまで広げよう！という趣旨のもと、ファンに愛されているキャラクターが登場するファンミーティングとして、ここでしか見られない特別な体験を提供します。



人気配信シリーズの続編コントの撮影に挑戦


シリーズ累計1300万再生超えの人気コンテンツ「ラブコメ自作自演界隈」の続編をこのイベントのために書き下ろして今回のライブで初披露。さらに、舞台上演中に新たな作品の撮影に挑戦！その内容を知るのは上田監督のみ！？出演者はイベント中に渡される台本を元に即興で撮影に臨み、公演中の完成を目指します。果たしてどんな作品になるのか！？



イベント限定「出演者監督作品」の上映


出演者自らがメガホンを取った、この日のためだけの特別撮り下ろし作品を限定上映いたします。監督に挑戦したのは片寄涼太・えなりかずき・長浜広奈・瀬川陽菜乃の４人。作品の原案アイデア出しや脚本のチェック・修正を行い、現場では他の出演者に演技指導を行うなど、監督として辣腕をふるいました。お互いが監督・出演を務めファミリーとしてアットホームな雰囲気の撮影現場ながらも、配信されている上田監督作品に勝るとも劣らない４作品ができあがりました。



自ら手を入れた脚本通りの撮影を狙う片寄涼太

主演も務める自身の演技を確認する長浜広奈


独特の世界観が表現しようと試みる瀬川陽菜乃

上田晋也に演技指導を行うえなりかずき

うえだしんや界隈ファミリーによる撮影の裏側トーク＆ゲームコーナー


これまで３か月に渡って作品を撮り続けてきた上田監督から、今だからこそ言える出演者へのダメ出しがあるという…。撮影時のNGシーン映像とともに、一体何が問題だったのか？出演メンバーとともに振り返ります。また観客の皆さんを巻き込んだ質問コーナーも企画中。監督・出演者・ファンの全員が一体となったファンミーティングを目指します。


■企画・監督・出演　上田晋也コメント




インフルエンサーの上田です。３か月間「うえだしんや界隈」を見てくださってありがとうございました。総再生数も３億回を超えて、今後は僕のことをUEKINやうえだしゃちょーと呼んでもらっても構わないです。もはや縦型の申し子です。


感謝の意味を込めてイベントをやることになりました。昼公演と夜公演で大半の内容を変えようと思っています。ぜひ２回来れる人は２回来ていただきたいです。しかもあんな人もそんな人もこんな人も出てくれる！まさかハリウッドからあの人も来るなんて！もちろん来ないかもしれません。でも来てね。


■出演者コメント



えなりかずき　コメント

編集された映像とはまた別の、現場で繰り広げられていたお芝居が本当に舞台のようだなと思っていたので、今回生で見ていただける機会があって本当に嬉しいです！






片寄涼太（GENERATIONS）　コメント

うえだしんや界隈の世界をイベントで直接感じて頂ける！？どんな時間になるのか自分も楽しみです。


一緒に体感しに来て下さい！！






瀬川 陽菜乃　コメント

皆さん！3/23にうえだしんや界隈初のオフラインイベントが開催されます！なんとここでしか見れない生コントや、みんなで作品をみたりグッズ販売があったり本当に盛りだくさんだから皆んな来てね！






長浜広奈　コメント

初めてファンの皆さんの前でお芝居をするのでとても緊張しています！


私の監督作品もみんなを笑顔にできるような作品になったので楽しみにしておいてください(ハート)







ひまひま　コメント

うえだんしんや界隈での念願のイベント、、！


スペシャルな時間になる予感しかしなくて、今からドキドキ楽しみにしています⟡.・


本当に暖かくて楽しい現場の雰囲気をリアルに皆さんにお伝えできることがとても嬉しいです！


会場で皆さんにお会い出来ることを楽しみにしています(ハート)







ひょうろく　コメント

どんなイベントになるのか僕も全く想像つきませんが凄く楽しそうな会になるんじゃないかなぁと思っております


上田さんの人望で集まった色んなジャンルの方々を是非一緒に生で楽しんでください ！






■プロデューサー米永 圭佑コメント


『うえだしんや界隈』をリアルイベントとして皆さまにお届けできることを、とても嬉しく思います。出演者の皆さんが自ら監督を務めた作品の上映や人気シリーズ続編コントなど、リアルだからこその熱量や思いがけない化学反応をぜひ楽しんでいただけると幸いです。『うえだしんや界隈』ファミリーならではの空気感を、来場される皆さまと一緒につくっていけることを楽しみにしています。



■開催概要


公演名： うえだしんや界隈ファン界隈


日時：2026年3月23日(月)　


　1部　開場：14:30～　開演：15:00～


　2部　開場：18:00～　開演：18:30～


会場： なかのZERO大ホール（東京都中野区中野2-9-7）


登壇予定（敬称略）：


上田晋也、えなりかずき、片寄涼太、長浜広奈、瀬川陽菜乃、ひまひま、ひょうろく


　※他、豪華ゲストも続々調整中。



主催： au(KDDI株式会社)・ 株式会社QREATION　制作：株式会社アイ・エヌ・ジー



○チケット販売スケジュール


先行販売：2026年2月19日(木)12:00～2026年2月23日(月・祝) 23:59　　


先行抽選発表：2026年2月25日(水) 15:00


一般発売日：2026年2月28日(土) 10:00～


料金：先行8,800円（税込）　一般9,900円（税込）



チケット販売サイト：ローソンチケット（https://l-tike.com/uedakaiwai/）


　※予約ページは19日12:00以降にアクセスが可能です。ページが更新されない場合は、ブラウザのキャッシュクリアをお試しください。



チケットに関するお問い合わせ：


ローソンチケット　0570-000-777(10:00～20:00)　https://faq.l-tike.com/



○グッズ情報


「うえだしんや界隈ファン界隈」の開催を記念したオリジナルグッズを、本日よりオンラインにて販売開始！


〈先行予約〉


予約期間：2026年2月17日(火)12:00～ 2月28日(土)23:59　※3月20日(金)より順次お届け


〈販売サイト〉


HMV&BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/news/article/260209116/


〈会場販売〉


2026年3月23日(月)


場所：なかのZERO大ホール　物販エリア



■『うえだしんや界隈』について


上田晋也が企画・監督・出演の三役を務める新時代の縦型ショートコントシリーズ。2025年12月のリリースから3億再生を突破し、平均再生数はInstagramで約447万回を記録。亀梨和也、片寄涼太など、SNSの枠を超えた豪華キャストの共演が話題を呼んでいます。



■株式会社QREATIONについて


QREATIONは、最上質な縦型ショートドラマやコント・バラエティなど、SNSを起点とした数多くのヒットコンテンツを生み出す“デジタルIPスタジオ”です。


代表作には、SNS総再生数20億回超を誇るショートコントシリーズ『本日も絶体絶命。』や豪華俳優陣が出演するショートドラマ『いつだって究極の選択』、Z世代から大人気の縦型ショートバラエティ『ちょこっとぱーちー』、恋愛ショートドラマ『ときめき図鑑』などがあります。


これらのIPコンテンツを筆頭に、TikTok・YouTube・Instagramなどを中心に年間数十億回規模の再生を記録し、国内トップクラスの支持を集めるデジタルIPブランドとして伸長しております。


また、2025年10月にシリーズAラウンドにおいてジャフコグループ株式会社をリード投資家とする第三者割当増資により、10億円の資金調達を実施いたしました。



○縦型ショートバラエティコンテンツ「うえだしんや界隈」


【TikTok】 https://www.tiktok.com/@ueda.kaiwai


【Instagram】https://www.instagram.com/ueda.kaiwai/


【YouTube】https://www.youtube.com/@ueda.kaiwai



○縦型ショートコントドラマ「本日も絶体絶命。」


【TikTok】https://www.tiktok.com/@honjitsumo_zz


【Instagram】https://www.instagram.com/honjitsumo_zz


【YouTube】https://youtube.com/@honjitsumo_zz



○縦型ショートドラマ「いつだって究極の選択」


【TikTok】 https://www.tiktok.com/@kyukyoku.sentaku


【Instagram】 https://www.instagram.com/kyukyoku.sentaku/


【YouTube】 https://www.youtube.com/@kyukyoku.sentaku



○恋愛ショートドラマ「ときめき図鑑」


【TikTok】https://www.tiktok.com/@tokimeki_zukan


【Instagram】https://www.instagram.com/tokimeki_zukan/


【YouTube】https://www.youtube.com/@tokimeki_zukan



お問い合わせ先


詳しくは下記までお問い合わせください。


web : https://qreation.jp/contact


mail : info@qreation.jp



【会社概要】


会社名　　：株式会社QREATION


事業内容　：コンテンツ企画・制作事業、マーケティング支援事業 等


代表　　　：米永 圭佑


設立　　　：2022年11月30日


所在地　　：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目22-11 THE FIRST SHIBUYA 2階


URL　　　：https://qreation.jp