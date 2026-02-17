「第二十回声優アワード」の授賞式へdアニメストア会員さまを抽選でご招待！さらにdアニメストア特設ページでは、一部受賞者の方々のコメント先行公開中！

写真拡大 (全8枚)

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ (https://animestore.docomo.ne.jp/)）では、2026年3月15日(日)に行われる「第二十回声優アワード　授賞式」へのご招待キャンペーンを実施いたします。


※1　自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。


※2 2026年2月10日時点、一部個別課金あり



▼「第二十回声優アワード」特設ページ


https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001392




▼「第二十回声優アワード　授賞式」ご招待キャンペーン


ご応募いただいた方の中から抽選で、3月15日(日)に行われる「第二十回声優アワード　授賞式」にご招待！



【応募期間】


2月17日(火)12:00～2月24日(火)23:59まで


【イベント名】


第二十回声優アワード　授賞式


【開催日】


2026年3月15日(日)


【会場】


文化放送メディアプラスホール（〒105-8002　東京都港区浜松町1-31）



【公式サイト】


https://www.seiyuawards.jp/



【応募条件】


イベントに必ずご来場いただける方。　


応募からイベント当日までdアニメストア会員であること。


【抽選結果発表】


2026年2月27日(金) 18:00以降


【当選通知メール】


2月27日(金)18:00送信予定



★詳細な応募方法、規約については、特集ページをご覧ください。


https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001392



▼一部受賞者の方々のコメントを掲載！


受賞者の方々の受賞コメントを特設ページに先出し公開！コメントの本文は特設ページを是非ご覧ください。dアニメストアだけで公開の「アニメファンの皆様へのメッセージ」もございます♪



■受賞者の方々・作品（先行発表）



＜功労賞＞


よこざわ けい子　所属：ゆーりんプロ


田原 アルノ　所属：ムーブマン




よこざわ けい子　所属：ゆーりんプロ　　　　　　　　

田原 アルノ　所属：ムーブマン

＜シナジー賞＞


アイドルマスターシリーズ



THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.


＜富山敬・高橋和枝賞＞


神尾晋一郎　所属：81プロデュース


佐久間 レイ　所属：おおきな（株）



神尾晋一郎　所属：81プロデュース　

佐久間 レイ　所属：おおきな（株）

＜特別賞＞


水野 なみ　所属：リマックス



水野 なみ　所属：リマックス


未発表を含む、全ての受賞者は3月15日(日)の授賞式で発表となります。受賞者公開まで今しばらくお待ちください。


また、dアニメストアでは豪華プレゼントキャンペーンも実施予定です。どうぞお楽しみに♪



(C)声優アワード実行委員会



===




◆ご利用料金：月額660円(税込)


※アプリから入会いただく場合は月額760円(税込)となります。


※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。


【初回は初月無料】


※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。


キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。


　※2026年2月10日時点


本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→商品・サービス→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】