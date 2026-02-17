「第二十回声優アワード」の授賞式へdアニメストア会員さまを抽選でご招待！さらにdアニメストア特設ページでは、一部受賞者の方々のコメント先行公開中！
国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ (https://animestore.docomo.ne.jp/)）では、2026年3月15日(日)に行われる「第二十回声優アワード 授賞式」へのご招待キャンペーンを実施いたします。
※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。
※2 2026年2月10日時点、一部個別課金あり
▼「第二十回声優アワード」特設ページ
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001392
▼「第二十回声優アワード 授賞式」ご招待キャンペーン
ご応募いただいた方の中から抽選で、3月15日(日)に行われる「第二十回声優アワード 授賞式」にご招待！
【応募期間】
2月17日(火)12:00～2月24日(火)23:59まで
【イベント名】
第二十回声優アワード 授賞式
【開催日】
2026年3月15日(日)
【会場】
文化放送メディアプラスホール（〒105-8002 東京都港区浜松町1-31）
【公式サイト】
https://www.seiyuawards.jp/
【応募条件】
イベントに必ずご来場いただける方。
応募からイベント当日までdアニメストア会員であること。
【抽選結果発表】
2026年2月27日(金) 18:00以降
【当選通知メール】
2月27日(金)18:00送信予定
★詳細な応募方法、規約については、特集ページをご覧ください。
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001392
▼一部受賞者の方々のコメントを掲載！
受賞者の方々の受賞コメントを特設ページに先出し公開！コメントの本文は特設ページを是非ご覧ください。dアニメストアだけで公開の「アニメファンの皆様へのメッセージ」もございます♪
■受賞者の方々・作品（先行発表）
＜功労賞＞
よこざわ けい子 所属：ゆーりんプロ
田原 アルノ 所属：ムーブマン
＜シナジー賞＞
アイドルマスターシリーズ
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
＜富山敬・高橋和枝賞＞
神尾晋一郎 所属：81プロデュース
佐久間 レイ 所属：おおきな（株）
＜特別賞＞
水野 なみ 所属：リマックス
未発表を含む、全ての受賞者は3月15日(日)の授賞式で発表となります。受賞者公開まで今しばらくお待ちください。
また、dアニメストアでは豪華プレゼントキャンペーンも実施予定です。どうぞお楽しみに♪
(C)声優アワード実行委員会
===
