「第二十回声優アワード」の授賞式へdアニメストア会員さまを抽選でご招待！さらにdアニメストア特設ページでは、一部受賞者の方々のコメント先行公開中！

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ (https://animestore.docomo.ne.jp/)）では、2026年3月15日(日)に行われる「第二十回声優アワード 授賞式」へのご招待キャンペーンを実施いたします。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2026年2月10日時点、一部個別課金あり

▼「第二十回声優アワード」特設ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001392

▼「第二十回声優アワード 授賞式」ご招待キャンペーン

ご応募いただいた方の中から抽選で、3月15日(日)に行われる「第二十回声優アワード 授賞式」にご招待！

【応募期間】

2月17日(火)12:00～2月24日(火)23:59まで

【イベント名】

第二十回声優アワード 授賞式

【開催日】

2026年3月15日(日)

【会場】

文化放送メディアプラスホール（〒105-8002 東京都港区浜松町1-31）

【公式サイト】

https://www.seiyuawards.jp/

【応募条件】

イベントに必ずご来場いただける方。

応募からイベント当日までdアニメストア会員であること。

【抽選結果発表】

2026年2月27日(金) 18:00以降

【当選通知メール】

2月27日(金)18:00送信予定

★詳細な応募方法、規約については、特集ページをご覧ください。

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001392

▼一部受賞者の方々のコメントを掲載！

受賞者の方々の受賞コメントを特設ページに先出し公開！コメントの本文は特設ページを是非ご覧ください。dアニメストアだけで公開の「アニメファンの皆様へのメッセージ」もございます♪

■受賞者の方々・作品（先行発表）

＜功労賞＞

よこざわ けい子 所属：ゆーりんプロ

田原 アルノ 所属：ムーブマン

＜シナジー賞＞

アイドルマスターシリーズ

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

＜富山敬・高橋和枝賞＞

神尾晋一郎 所属：81プロデュース

佐久間 レイ 所属：おおきな（株）

＜特別賞＞

水野 なみ 所属：リマックス

未発表を含む、全ての受賞者は3月15日(日)の授賞式で発表となります。受賞者公開まで今しばらくお待ちください。

また、dアニメストアでは豪華プレゼントキャンペーンも実施予定です。どうぞお楽しみに♪

(C)声優アワード実行委員会

