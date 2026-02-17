【東京グレートベアーズ】ホームゲームに声優の林勇さん出演決定！

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年3月22日(日)に有明コロシアムで開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム 東レアローズ静岡戦 GAME2において、声優の林勇さんの出演が決まりましたので、お知らせいたします。

■東京グレートベアーズ vs 東レアローズ静岡 実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs 東レアローズ静岡

・日時：3月22日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）

・後援：東京都

■林勇さん 出演概要

・日時：2026年3月22日（日）

・会場：有明コロシアム コート上

・内容：選手入場時の呼び込み（13:00頃）、始球式（14:00頃）、ハーフタイム（15:00頃）

※タイムスケジュールや出演内容は変更になる可能性がございます。

■林勇（はやし・ゆう）さん プロフィール

声優。5歳から子役として活動。子役でテレビドラマやCMに出演し、その頃から声優で洋画吹き替えを中心に多数出演している。

アニメ『東京リベンジャーズ 』（佐野万次郎）、アニメ『ハイキュー!!』（田中龍之介）、ほか出演作多数。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/