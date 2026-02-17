ディズニー映画「おしゃれキャット」の『マリー』をデザイン大人っぽく進化した猫用グッズ2026春夏コレクション発売

株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2026年2月17日

株式会社クリエイティブヨーコ

ディズニー映画「おしゃれキャット」の『マリー』をデザイン

大人っぽく進化した猫用グッズ2026春夏コレクション発売

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、ディズニー・アニメーション映画「おしゃれキャット」の人気キャラクター『マリー』をデザインに取り入れた猫用グッズシリーズの2026年春夏コレクションを、2026年2月13日（金）から順次、全国の「ペットパラダイス」店舗およびオンラインショップにて販売を開始しました。

2026年春夏コレクションでは、『マリー』の象徴カラーであるピンクを基調に、ブラックをアクセントに用いたアイテムを展開します。可憐さの中に落ち着きのあるカラーを加えることで、甘さに偏らない大人のフレンチガーリーなスタイルを表現しています。愛猫用アイテムでありながら、インテリアやライフスタイルに自然と溶け込むデザインを追求し、「かわいい」だけにはとどまらないラインアップをご提案します。また、昨年ご好評いただいた「ゆりかごハウス」などの人気アイテムは、素材やディテールを見直し、トレンドを取り入れた仕様へとアップデートしました。『マリー』の世界観を大切にしつつ、シーズンごとに進化を続けています。

訪日外国人観光客の方には、言語や文化の違いを越えて直感的に理解できるキャラクター商品が特に支持されており、デザインでイメージや価値が伝わりやすい点が評価されている理由のひとつです。「おしゃれキャット」は海外でも高い認知度を誇り、『マリー』は国や世代を問わず幅広く親しまれているため、本シリーズは、商品説明を細かく読まなくても魅力が伝わり、ギフト用途・自家用用途のいずれにも適した商品として、インバウンド市場でも高い親和性を有しています。

さらに、キャラクター商品は「日本でしか買えない」「日本らしい体験価値」を提供するアイテムとして免税対応店舗での需要も高く、当社では猫用品カテゴリーの中でも成長性の高い分野と位置づけています。

『マリー』シリーズは、単発の商品展開にとどまらず、世界観を継続的に楽しめるラインアップ構成を目指しており、今後はなりきり帽子、首輪、猫じゃらしといった定番アイテムも含め、シリーズとしての展開をさらに拡充してまいります。シーズンごとに表情を変えながら、愛猫との日常に彩りを添え、長く愛される商品を国内外のお客さまに向けて提案していきます。

※「おしゃれキャット」は1970年に公開されたディズニー・アニメーション映画作品です。

■2026春夏コレクション ラインナップ

マリー ゆりかごハウス（桃色）9,900円（税込）

昨年大好評だった白色のゆりかごハウスをリデザイン。今季トレンドのキルティング素材×ピンクカラーを採用したやさしく包み込むようなデザインです。

※2月下旬発売予定

マリー 羊毛ボール（2個セット）1,980円（税込）

羽付きタイプとシンプルなデザインの2種をセットに。遊び心と可愛らしさを兼ね備えた猫用おもちゃです。

※2月下旬発売予定

マリー なりきり猫首輪（2サイズ展開）4,680円（税込）

愛猫が“マリーになりきれる”ビッグリボン付き首輪。

リボンを首の後ろにあしらうことで、映画の主人公マリーとお揃いのスタイルを楽しめます。

マリー ドットリボン首輪（2サイズ展開）3,990円（税込）

売れ筋の定番首輪シリーズに、ドット柄とマリーチャームをプラス。

日常使いしやすく、コーディネートのアクセントになるデザインです。

■ペットパラダイスオンラインショップ

ペットパラダイス 公式オンラインストア

https://shop.creativeyoko.co.jp/news/multi_news120260209105900

ペットパラダイス 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/pet-para/c/0000001703/?s=4&i=1#risFil(https://item.rakuten.co.jp/pet-para/c/0000001703/?s=4&i=1#risFil)

ペットパラダイス Yahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/pet-para/525aac37aa5.html

ペットパラダイス amazon店

https://www.amazon.co.jp/stores/page/D3C90523-F581-4DDC-AB2E-4F48BEAF3552.

■お取り扱い店舗一覧

https://petparadisejapan.com/area/category/disneycat/

※一部商品につきましては、お取り扱いのない店舗がございます。





■『ペットパラダイス』について

『ペットパラダイス』は「ペットと人間の、新しいカンケイ」をブランドパーパスに掲げ、ペットの視点から考えた着心地のよいペット服をはじめ、ペットが毎日の生活を快適に送るためのグッズを多数取り揃えています。ペットがこれからも幸せな一生を送っていける社会を目指し、私たちに何ができるのか。人間の目線ではなく、ペットの目線で常に考え、今後も様々な取り組みを展開してまいります。

ペットパラダイス公式サイト

https://petparadisejapan.com

ペットパラダイス公式インスタグラム

https://www.instagram.com/petparadise_official