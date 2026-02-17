【ホテルメトロポリタン】春の恵みが広がる料理長こだわりの会席料理とランチ御膳

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤茂夫）日本料理「花むさし」では、2026年3月3日（火）より、卒業・合格祝いや送別会などのお集まりにふさわしい会席料理や御膳を新たなメニューでご用意いたします。春の食材と料理長の匠の技が織りなす、日本料理の奥深い味わいをご堪能ください。

■店舗：2F 日本料理「花むさし」

■期間：2026年3月3日（火）～4月5日（日）

※毎週日曜日はディナー営業休止、毎週月曜日は休業日となります。

■時間：ランチ 11:30a.m.～3:00p.m.（ラストオーダー2:30p.m.）

ディナー 5:30p.m.～9:30p.m.（ラストオーダー9:00p.m.）

＊会席料理ラストオーダー8:30p.m.

■ご予約・お問い合わせ：03-3980-5533（レストラン予約 10:00a.m.～8:00p.m.）

公式WEBサイトよりインターネット予約も承ります。

日本料理「花むさし」公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/hanamusashi/index.html

■「料理長特別会席」 \13,000

期間限定で春の味覚を堪能できる特別会席です。目を引く殻盛りの先付では、平貝と春の山菜をさっぱりとした土佐酢ジュレでお楽しみいただけます。御椀は桃の節句にちなんだ三色菱真丈を、優しい味わいの清まし仕立てでご用意いたします。組肴では、３月から漁が解禁となるぷりっとした身のほたるいかをはじめ、身が柔らかくさっぱりとした味わいの鰆や栄養を蓄えて身がふっくらとした蛤など、春の味覚をふんだんに取り入れました。食後のデザートは、桜風味の練り切りで抹茶餡を包み込んだ上生菓子です。ほのかな桜の香りと抹茶の深みが広がり、春の余韻を優しく感じさせるホテルパティシエこだわりの逸品です。

【御椀】清まし仕立て 三色菱真丈 鍵蕨 花弁百合根 木の芽【組肴】 桜大根なます ほたるいか酢味噌 蛤ふき味噌焼き 白魚桜葉寿司 鰆菜種焼き 筍鳴門 鶯蓮根【デザート】 桜の上生菓子[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2265_1_f5453dd4a0ae301c8101a21a6a1dcae0.jpg?v=202602171251 ]料理長特別会席 詳細 :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/hanamusashi/menu/special_kaiseki_march_2026.html

■特選昼会席 \7,000

季節感に溢れ、見た目も美しい旬の食材を使った料理が楽しめる全7品の特撰昼会席をご用意いたします。前菜は三色菱寄せをはじめ、鯛手鞠寿司など季節を感じる彩り豊かな品々を揃えました。焼物では、卵黄のコクと和がらしの切れ味を利かせ、刻んだ菜種を合わせた特製ソースとともに焼いた鰆と、焼くことでほくほくとした食感が楽しめる焼きそら豆をご堪能ください。進肴には蕨と豆腐を油揚げで包み、ふっくらと仕上げた信田巻に旬の筍やわかめを添え、出汁香る餡で優しく仕立てました。締めくくりのデザートは、桜の花びらをあしらった桜の羊羹をご用意いたします。淡い色合いと上品な甘さが会席の余韻を静かに引き立てます。

【前菜】三色菱寄せ 春菜木の芽和え 姫さざ利久焼き 鯛手鞠寿司 桜香チーズ寄せ 長芋サーモン博多 菜種【焼物】鰆菜種焼き 焼きそら豆 桜蓮根【進肴】蕨信田巻 鶏つくね 筍 ふき わかめ餡かけ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2265_2_b9eec6b464d293714aab6dec607390ce.jpg?v=202602171251 ]特撰昼会席 詳細 :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/hanamusashi/menu/tokusen_hirukaiseki.html

■ランチ御膳 「宝珠」 \4,900

先付の蓬豆腐は、蓬の香りとなめらかな食感をご賞味ください。八寸には、ベーコンとほうれん草の厚焼き玉子や姫さざえの旨煮、そら豆の艶煮など、春の食材を贅沢に使用しました。酢の物の赤貝酢味噌和えは、赤貝の歯ごたえと酢味噌のさっぱりとした味わいが絶妙です。焼物の桜鯛ふき味噌焼きは、香ばしく焼いた桜鯛とほろ苦いふき味噌の相性が抜群の一品です。煮物の新玉葱スープ煮湯葉餡かけは、筍の食感と新玉葱の甘み、湯葉の優しい味わいが春の温もりを感じさせます。揚物では、旨みが強く風味豊かな帆立真丈の天麩羅をご堪能いただけます。食事には、穴子や海老、ますこなどを使った贅沢な蒸し寿司をご用意しました。新しい季節の始まりに春らしく彩り豊かなランチ御膳をご賞味ください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2265_3_098a8419eac897d15407bd38447d5add.jpg?v=202602171251 ]ランチ御膳 「宝珠」詳細 :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/hanamusashi/menu/houju_march_2026.html

※料金には消費税及びサービス料が含まれております。

※状況により営業時間・営業内容が急遽変更になる場合がございます。

※仕入れ状況等によりメニュー内容が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

2F 日本料理「花むさし」

素材の持ち味をいかした繊細な味つけ、季節感あふれる彩りや盛り付けなど工夫を凝らした料理をご賞味いただけます。本格的な会席料理をはじめ、ご昼食メニューや御膳、しゃぶしゃぶなどをご用意。ゆったりとした時の流れを感じさせる落ち着きのある空間で、伝統ある日本料理をお楽しみください。

ホテルメトロポリタン

1985年6月2日に東京池袋西口新時代の象徴として地元の方々から期待され、ＪＲ東日本ホテルズのフラッグシップホテルとして開業いたしました。どこに行くにも便利な「池袋駅」西口(南)より徒歩３分と絶好のロケーションを誇る東京の城北地区唯一のグランドホテルです。「文化の街池袋」は観光だけでなくグルメやショッピング、芸術と見どころ満載。客室数805室、8つの直営レストラン・バー、14室の宴会場、フィットネスジムやエステサロン、ホテルステイに便利なコインランドリーやコンビニエンスストアも備え、多彩なサービスをご用意しています。“晴れ・寛ぎ・笑い・集う場所“ホテルメトロポリタンで、想い出に残る時間をお過ごしいただけます。

ホテル公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/