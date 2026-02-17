倍率4～5倍・定員15名の難関入試で5名合格！ルークス志塾福岡天神校舎が九州大学共創学部総合型選抜で実績を証明

Loohcs株式会社

総合型選抜専門塾のルークス志塾（運営：Loohcs株式会社 代表取締役 : 嶺井 祐輝）は、同塾の福岡天神校舎の2026年度入試において、九州大学共創学部の総合型選抜で複数の合格者を輩出しました。本リリースでは、その合格実績の詳細を発表いたします。

入試形式が変わっても、安定の合格実績！その秘訣とは？

九州大学共創学部の総合型選抜は、受験生から高い人気を集める難関入試として知られ、例年の倍率は約4～5倍にのぼります。近年は選抜方法の高度化も進み、総合型選抜の難易度は年々上昇しています。

2026年度入試からは選抜内容も大きく変更されました。一次試験では志望理由書（活動歴報告を含む）および講義に関する小論文が課され、二次試験では講義内容に関連した集団討論、討論内容の報告書作成、面接が実施される形式へと移行しています。さらに、総合型選抜の合格者定員も従来の20名から15名へと削減され、より狭き門となりました。

こうした厳しい環境の中、Loohcs志塾福岡天神校では、2026年度入試における九州大学共創学部（総合型選抜）の合格者のうち、同校主催の共創模試受験者から5名の合格者を輩出しました。

また、同校は開校以来8年間で累計55名の九州大学共創学部合格者を輩出しています。なぜこれほどまでに同学部への高い合格実績を維持できているのでしょうか。

Loohcs志塾福岡天神校が九州大学共創学部に強い、３つの理由

1.本番さながらの「共創模試」を実施！

Loohcs志塾福岡天神校では、長年のノウハウや九州大学共創学部の求める人材を徹底的に分析し、本番と同じ形式の「共創模試」を実施しています。

学校などでは中々対策できない講義理解試験を実施し、結果をもとに今のあなたに必要な対策などをアドバイスして弱点を補強していきます。

→https://aogijuku.com/about/curriculum-2/special/moshi/kyoso-practice-exam/

詳細を見る :https://aogijuku.com/about/curriculum-2/special/moshi/kyoso-practice-exam/

2.大学生講師だからこそ伝えられる、他では手に入らない大学情報

総合型選抜（旧AO入試）は「なぜその大学に行きたいか」ということを明確に伝えなければなりません。また、大学の傾向も知る必要があります。

Loohcs志塾福岡天神校で行われる共創学部対策は現役の九州大学共創学部生や、共創学部入試の経験者が講師を勤めており、”在学生だからこそ知る大学の情報”や、”あの時こうしておけばよかった”、という「リアルな受験体験」をベースにアドバイスを行っています。

3.１人１人に合わせた対策講座とコミット力

合格者のデータや対策講座から塾生1人1人の状況を把握し、個別指導や対策を行なっています。また、Loohcs志塾福岡天神校舎の強みはコミット力！出願書類作成から二次試験対策まで、しっかりとバックアップを行っていきます。

2026年度合格者の合格体験記

筑陽学園高校 Y.Rさん

https://loohcs-shijuku.com/experiences/p152382/

明善高等学校 K.Kさん

https://loohcs-shijuku.com/experiences/p152453/

長崎東高等学校 K.Sさん

https://loohcs-shijuku.com/experiences/p152695/

Loohcs志塾とは

Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/