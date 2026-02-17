YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」総再生回数が10億回を突破！

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」の総再生回数が10億回を突破

・2009年にチャンネル開設、2017年から動画投稿を本格化し、2024年に登録者数100万人に到達

・今年1月は政治・経済に関連する動画の視聴が伸び、初の月間再生回数1億回を突破

楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）が運営するYouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」で公開した動画の総再生回数が10億回を突破しました。チャンネル登録者数は本日時点で147万人です。不動産や経済、政治など幅広い情報を発信し、これまで3500本以上の動画を公開してきました。UserLocal社が公開する「YouTube企業公式ランキング」では36位にランクインしています（2026年2月時点）

YouTube「楽待 RAKUMACHI」とは

楽待のYouTubeチャンネルは2009年4月に開設され、2017年より動画投稿を本格化しました。当初は不動産投資に関する動画を中心に制作し、2020年に登録者数10万人を突破。その後、投資全般や経済、政治、さらには怪談やアングラなどテーマの幅を広げてきました。

2024年3月に登録者数50万人、同年11月には100万人を突破。これまでに3500本以上の動画を公開し、100万回再生を超える長尺動画は55本にのぼります。



2026年2月にはYouTubeの撮影スタジオを増床するなど、制作体制の強化を進めています。今後も楽待では、視聴者に役立つコンテンツを届けてまいります。

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営