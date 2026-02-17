アニメ「黒子のバスケ」×GiGOコラボカフェ開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)はGiGOグループのお店において、2026年2月28日(土)より、アニメ「黒子のバスケ」とコラボレーションしたカフェを開催いたします。


期間中、オリジナルフードやデザート、コラボドリンク、描き下ろしイラストを使用した店内装飾などが楽しめるほか、同フロアに併設のアイテムショップではオリジナルグッズも多数登場予定です。



その他、GiGOコラボカフェスタンドではコラボドリンクやオリジナルグッズの販売も予定しております。




開催概要

■開催店名：GiGOコラボカフェ「黒子のバスケ」


■開催期間：2026年2月28日(土)～2026年4月12日(日)


■開催店舗：GiGOコラボカフェ池袋


※GiGOコラボカフェスタンド


GiGO BOWLノルベサ／GiGO仙台／GiGO秋葉原2号館／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO大阪道頓堀本店／GiGOイオンモール岡山／GiGO福岡天神／GiGOアミュプラザくまもと



詳細スケジュール


第1弾：2026年2月28日(土)～2026年3月20日(金・祝)


第2弾：2026年3月21日(土)～2026年4月12日(日)



※期間ごとに、メニュー、コースターデザインを変更予定です。


※GiGOコラボカフェへの入場は事前予約制となります。


※GiGOコラボカフェスタンドは全日フリー入場制ですが、お客さまの来店状況により入場整理券の配布となる場合がございます。


※GiGOコラボカフェスタンドではドリンクのご提供と物販を行います。フード、デザートの販売はございませんので予めご了承ください。


GiGOコラボカフェ オリジナルメニュー


■ドリンクメニュー：各700円(税込)

・黒子テツヤ


・火神大我


・黄瀬涼太


・笠松幸男


・緑間真太郎


・高尾和成


・青峰大輝


・今吉翔一


・紫原 敦


・氷室辰也


・赤司征十郎


・黛 千尋


・花宮 真





・ホットコーヒー


・ホットココア


・アイスウーロン茶


※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



■オリジナルラテアート(池袋限定)：各800円(税込)


アイスコーヒー、アイスココア、アイスカフェモカよりお選びいただけます。ホイップクリームを使用しております。



※オリジナルラテアートは、お好きな絵柄をお選びいただけます。

※オリジナルラテアートは、ファーストオーダー時におひとりさまいずれか1杯のみご注文いただけます。



■フード・デザートメニュー：各1,650円(税込)


第1弾：2026年2月28日(土)～2026年3月20日(金・祝)


・黒子＆火神　ゆで卵サンドとトマトソースパスタセット


・緑間＆高尾　プルコギ風ブルスケッタとほうれん草のクリームパスタセット


・赤司＆黛　黄桃とパインの厚窯パンケーキ



・黒子＆火神　ゆで卵サンドとトマトソースパスタセット

・緑間＆高尾　プルコギ風ブルスケッタとほうれん草のクリームパスタセット

・赤司＆黛　黄桃とパインの厚窯パンケーキ

第2弾：2026年3月21日(土)～2026年4月12日(日)


・青峰＆今吉　照り焼きチキンサンドとミートソースパスタセット


・黄瀬＆笠松　クロワッサンサンドと肉じゃがパスタセット



・青峰＆今吉　照り焼きチキンサンドとミートソースパスタセット

・黄瀬＆笠松　クロワッサンサンドと肉じゃがパスタセット

・紫原＆氷室　ミックスベリーの厚窯パンケーキ


・花宮　チョコバナナの厚窯パンケーキ



・紫原＆氷室　ミックスベリーの厚窯パンケーキ

・花宮　チョコバナナの厚窯パンケーキ

■パフェメニュー


期間：2026年2月28日(土)～2026年4月12日(日)


・テツヤ2号パフェ：1,200円(税込)



・テツヤ2号パフェ：1,200円(税込)

※フードメニュー・デザートプレートは、ファーストオーダー時のみおひとり様いずれか1品ご注文いただけます。


※アレルギーや持病をお持ちのお客さまでご不安な点などございましたら、スタッフまでお問い合わせください。


※画像・イラストはイメージです。



メニュー特典

フードメニュー、デザートメニューより1品ご注文につき2枚、ドリンクより1品をご注文につき1枚、オリジナルコースターをランダムで進呈いたします。


オリジナルコースター(第1弾全10種・ランダム、第2弾全13種・ランダム)は期間でデザインを変更予定です。


第1弾：2026年2月28日(土)～2026年3月20日(金・祝)


第2弾：2026年3月21日(土)～2026年4月12日(日)



第1弾：2026年2月28日(土)～2026年3月20日(金・祝)

第2弾：2026年3月21日(土)～2026年4月12日(日)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※画像・イラストはイメージです。


GiGOコラボカフェオリジナルグッズ

＜2026年2月28日(土)発売予定＞


・GiGOコラボカフェ 黒子のバスケ アクリルスタンド～白スーツver.～(全10種)1,760円(税込)


・GiGOコラボカフェ 黒子のバスケ グリッター缶バッジ～白スーツver.～(全10種・ランダム)660円(税込)


・GiGOコラボカフェ 黒子のバスケ クリアシート～白スーツver.～(全10種・ランダム)550円(税込)







＜2026年3月21日(土)発売予定＞


Coming soon


※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



グッズ購入特典

「黒子のバスケ」商品を3,000円(税込)購入ごとに、オリジナルステッカー(全10種・ランダム)を1枚進呈いたします。




※画像・イラストはすべてイメージです。


※数量限定。なくなり次第、終了となります。



■オンライン販売


GiGOコラボカフェ「黒子のバスケ」オリジナルグッズを「GiGO MALL」にて通信販売いたします。


リンク先：https://shop.gigo-mall.com/


開催期間：2026年2月17日(火)～2月26日(木)


※商品はなくなり次第、終了となります。


※通信販売分もグッズ購入特典の対象となります。


※商品のお届けはGiGOコラボカフェ終了後の2026年5月以降、順次予定しております。



著作権表記


(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会


(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



各種公式サイト


■黒子のバスケ　アニメ公式サイト


http://www.kurobas.com/


■GiGOのお店公式サイト


https://tempo.gendagigo.jp/



コラボカフェ特設ページ


■GiGOコラボカフェ「黒子のバスケ」


https://campaign.gendagigo.jp/2602/kurobas-cafe/