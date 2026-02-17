ワシントンR&Bホテル名古屋栄東 リニューアルオープン！

ワシントンホテル株式会社

ワシントンホテル株式会社（本社：名古屋市千種区、代表取締役社長：長谷川太）は、２月17日（火）に「ワシントンR&Bホテル名古屋栄東」（全187室）をリニューアルオープンいたします。

2001年4月に開業した同ホテルは、このたび全館リニューアルを実施いたしました。

今回のリニューアルでは、客室の内装デザインを刷新するとともに、シングルルームには広い天板のワイドデスクをテレビが見やすい位置に配置するなど、機能性を高めるレイアウトへ改善しております。

また、これまでシングルルームのみで構成していた客室構成を見直し、複数名での利用が可能なツインルームや、室内の内扉で2部屋を自由に行き来できるコネクティングルームを新設し、ファミリーやインバウンドのお客様を含む多様な宿泊ニーズに対応できるホテルへと生まれ変わりました。

さらに、快適な滞在に欠かせない「快眠（＝気持ちよく眠ること）」の提供にも注力し、25年４月にリニューアルオープンしたワシントンR&Bホテル梅田東で初導入し好評をいただいている『選べるマットレス』を当ホテルでも採用いたしました。ご予約時に、身体への負担を軽減し、熟睡をサポートする「エアウィーヴ」社のマットレス、または独自の凹凸構造により高い体圧分散性を実現した「nishikawa（西川）」社のAiRマットレスからお選びいただける、“お試し感覚でベッドを選べるスタイル”により、お客様一人ひとりの好みに応じた睡眠環境をご提供いたします。

一部客室には、洗浄力と保湿力を両立させた「ReFa（リファ）」のシャワーヘッドおよびドライヤーを設置し、ロビーには、好みに応じて選べる枕棚を備えるなど、設備面においても快適性を高めました。

朝食は、毎朝ホテルスタッフが焼き上げる焼きたてパンを中心に、サラダやモーニングカレーなどをバイキング形式でご提供いたします。

新しく生まれ変わったワシントンR&Bホテル名古屋栄東を、この機会にぜひご利用ください。

■ 客室について

◇ 客室タイプ

シンプルなデザインの中にも機能性を重視し、利用目的によって選べる各部屋タイプをご用意

▲２種類から選べるベッドマットレスを機能的に配置▲TVが見やすく、居住性の高いツインルーム▲内扉で２部屋を自由に行き来できるコネクティングルーム▲ツインルームはバスルームとトイレが独立

・シングルルーム ：120センチ幅のベッドと広い天板のワイドデスクを設置

・ツインルーム ：バスルームとトイレが独立したセパレートタイプのツインをご用意。ベッドは動かすことも可能なため、くっつけることで小さなお子様連れのお客様にも安心

・コネクティングルーム ：２部屋を内ドアで繋ぎ利便性の確保とプライバシーに配慮した客室

◇ 主な客室設備

・40インチのテレビで動画配信サービス（YouTubeやNetflixなど）が視聴可能

・パソコンやゲーム機器などを接続できるHDMIケーブルをフロントにて貸し出し

- 快眠へのこだわりについて

睡眠専門家からのアドバイスをうけた、睡眠の理論※に沿ったサービス（寝具・リラックス空間・入浴）をご提供

※良い睡眠には、「体温の調整（理想的な体温推移をすること）」と、「脳刺激の調整（リラックス状態とすること）」が重要と言われています。

◇ 寝具・睡眠環境へのこだわり

・寝返りが打ちやすく、優れた体圧分散で身体に負担がかかりにくい「エアウィーヴ」社のマットレスを全室に導入

・３種の形状と２種の高さの計６通りから、自身に最適な枕を選択可能

・通気性、ストレッチ性に優れた「経編（たてあみ）」織りの上下セパレート式パジャマを導入

・ツインルームのベッド枕元には、用途や気分に合わせて色温度と明るさを変更できる間接照明を設置

◇ 入浴とリラックスへのこだわり

・ウルトラファインバブル（0.0001mmの超微細気泡）が発生し、肌の表面温度が上がりやすく、良質な睡眠につながる体温調整を助けるシャワーヘッド「ボリーナ」、またはボリーナと同じ特性を持ち、洗浄力と保湿力を備えた「ReFa（リファ）」を全室に導入

・客室のスマートテレビコンテンツに、脳波をアルファ波の状態にして自律神経を整える効果のあるヒーリングミュージック（リラックスBGM）をご用意

- 朝食へのこだわり◇ 毎朝スタッフが焼き上げるこだわりの焼きたてパンを中心とした朝食

毎朝スタッフがオーブンで焼き上げる焼きたてパンを中心に、ホットコーヒーや各種スープ、サラダ、味付ゆで玉子、オーガニックグラノーラ、モーニングカレーなどをご用意しております。

▲複数種類のパンや挽きたてコーヒーの朝食バイキング▲焼きたてパンやサラダ、グラノーラを好きなだけ

■ ホテル概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30127/table/35_1_bfe7c3d4301caf4aed3a7d5cc2d9d566.jpg?v=202602171251 ]

■（ご参考）当社ホテルブランドについて

ワシントンR&Bホテルチェーン※

Ｒ&ＢホテルのＲは「客室」を意味するRoom、そしてＢは「朝食」のBreakfastの頭文字を冠し、ワシントンホテルプラザに継ぐブランドとして展開しております。ホテルの機能を「客室と朝食」に絞り込み、販売する商品を専門化・特化させています。清潔で機能的なお部屋と、焼きたてパンを中心としたご朝食を提供するなど、高いコストパフォーマンスを実現し、2026年２月17日現在、北は札幌、南は熊本まで全国に25店舗を展開しております。

※2025年４月より「R&Bホテル」から「ワシントンR&Bホテル」に名称変更いたしました。

本件お問い合わせ先

ワシントンホテル株式会社

経営企画部 今井田、染谷 TEL 052-745-9035