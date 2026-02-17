【１０９シネマズプレミアム新宿/名古屋/箕面】プレミアムサウンドシステム「SAION」で楽しむ特別上映 『Chage Live Tour 2025 Mr. November』バリカタ上映会開催決定！

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、2026年4月22日発売予定のライブBlu-ray『Chage Live Tour 2025 Mr. November』に先駆け、川崎公演を完全収録した同映像を映画館の大画面・大音響でお楽しみいただく特別上映企画『Chage Live Tour 2025 Mr. November』バリカタ上映会を、１０９シネマズプレミアム新宿、名古屋、箕面にて開催いたします。

Blu-ray発売前に、ライブの熱量を最上級の音響で体感『Chage Live Tour 2025 Mr. November』バリカタ上映会

本上映会では、Chageの熱量あふれるパフォーマンスを“ライブさながら”の迫力で体感いただけます。映画館ならではの圧倒的な映像と音響により、Blu-ray発売前にいち早くライブ空間の臨場感を味わえる特別な機会です。

上映会場には、映画はもちろんライブ映像の魅力を最大限に引き出す１０９シネマズオリジナルのプレミアムサウンドシステム「SAION（サイオン）」を導入。

繊細なボーカル表現からダイナミックなバンドサウンドまで、音のディテールを余すことなく再現し、まるで会場にいるかのような臨場感を実現します。

さらに１０９シネマズプレミアム新宿では、「SAION」の良さをそのままに、世界的音楽家・坂本龍一氏監修の下で設計された、より極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION -SR EDITION-」を体験いただけます。

発売前のライブ映像を最上の環境で体感できるこの特別上映、ぜひ劇場でお楽しみください。

◆上映スケジュール

【１０９シネマズプレミアム新宿】

・4月3日(金) 19:00～

・4月4日(土) 15:00～

・4月5日(日) 15:00～

【１０９シネマズ名古屋】

・4月4日(土) 15:00～

【１０９シネマズ箕面】

・4月5日(日) 15:00～

◆料金

【１０９シネマズプレミアム新宿】

CLASS S：8,600円

CLASS A：6,600円

※1時間前からメインラウンジ利用可能

※チケット金額にウェルカムコンセッション（ソフトドリンク・ポップコーン）などのサービス料金を含む

※CLASS Sの方はプレミアムラウンジ「OVERTURE」をご利用いただけます。サービスの詳細は下記よりご確認ください。

サービス詳細：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/news/9208.html

※各種割引・シネマチケット・招待券使用不可

【１０９シネマズ名古屋・箕面】

一般：4,000円

エグゼクティブシート：5,000円（シネマポイント会員4,000円）

※各種割引・シネマチケット・招待券使用不可

◆チケット販売

2026年3月4日(水)0:00より、１０９シネマズ各劇場公式ホームページにて販売開始

※シネマポイント会員は3月3日(火)21：00より販売開始

※劇場では3月4日（水）のオープン時より販売

※オンライン販売で完売になった場合、劇場販売はございませんのでご注意ください。

１０９シネマズプレミアム新宿：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

１０９シネマズ名古屋：https://109cinemas.net/nagoya/

１０９シネマズ箕面：https://109cinemas.net/minoh/

「TAG COFFEE STAN(D)」「TAG LIVE LABEL」に Chage のオリジナルラベルが登場！

ドリンクとラベルを自分らしくカスタマイズできるサービス「TAG COFFEE STAN（D）」と「TAG LIVE LABEL」から、『Chage Live Tour 2025 Mr. November』の上映を記念して、オリジナルラベルを2026年4月1日（水）より販売開始いたします。

◆販売期間

2026年4月1日（水）～4月30日（木）

◆『TAG COFFEE STAN(D)』

・１０９シネマズ名古屋

◆『TAG LIVE LABEL』

・１０９シネマズプレミアム新宿

・１０９シネマズ箕面

１０９シネマズオリジナル プレミアムサウンドシステム「SAION」とは

TAG COFFEE STAN(D)TAG LIVE LABEL

「SAION（サイオン）」とは、最上の音体験が可能な１０９シネマズオリジナル規格のプレミアムサウンドシステムです。映画はもちろん、ライブや演劇・さらにはスポーツまで多彩な音表現が可能となり、先進の音響テクノロジーで理想の音をチューニングし、各コンテンツの魅力を最大限に引き出すことができます。

◆「SAION」導入劇場

・１０９シネマズグランベリーパーク（TH1・216席）

東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク内

・１０９シネマズ湘南（TH2・429席）

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 Terrace Mall 湘南4F

・１０９シネマズ名古屋（TH6・255席）

愛知県名古屋市中村区平池町4丁目 60-14 マーケットスクエアささしま2F

・１０９シネマズ大阪エキスポシティ（TH9・359席）

大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY 内

・１０９シネマズ箕面（TH1・345席）

大阪府箕面市坊島4-1-24 みのおキューズモール内

【SAIONとは/そのおとを、そのままに】

◆大規模ライブをも制するハイパワー＆ハイレスポンス

大きな音は歪むことなく、小さな音は明瞭に、あらゆる音をクリアに実現。純粋で繊細な音まで聴こえます。スピーカーシステムはシアター環境に合わせてカスタマイズされており、大規模な音楽ライブイベントにも対応する圧倒的なポテンシャルを備えています。

◆先進の音響テクノロジーで作品の魅力を惹き出す

先進のサウンドプロセッサーによって音響バランスを自在にコントロール。製作者の意図を忠実に表現し、作品が持つ魅力を細部に至るまで味わい尽くすことができます。

◆思わず息をのむような空気感、言葉を忘れるほどの臨場感

舞台に立つ役者の息づかいまで感じるような空気感、あるいは熱狂するオーディエンスとともにライブ会場で音楽を浴びているような臨場感。映画という枠を越えて多様化する上映コンテンツにおいてもその真価は鮮やかに発揮されます。

世界唯一・坂本龍一氏監修の音響システム「SAION -SR EDITION-」とは

「SAION -SR EDITION-」とは、最上の音体験が可能な１０９シネマズオリジナル規格のプレミアムサウンドシアター「SAION」の良さをそのままに、世界的音楽家・坂本龍一氏監修の下で設計された、より極限までリアルな音を追求した音響システムです。

◆スクリーンの存在を感じさせないサウンド

細部にまでこだわったカスタムスピーカーや最高品質のアンプなどから構成されるサウンドシステムは、そこにスクリーンがあることを忘れさせるような、リアルで自然なサウンドを生み出します。

◆色付けの無い高精細な音を生み出すカスタムスピーカー

・高域にベリリウム、中域にカーボンファイバー、低域に特殊ペーパーコーンを使用した究極の

３ウェイメインスピーカーシステム

・バンドパスにバックロード方式を加えた究極のハイブリッド・サブウーハーシステム

・高域に8つのシルクドームをラインアレー状に配置、低域に特殊ペーパーコーンを使用した究極の

同軸2ウェイ・サラウンドスピーカーシステム

◆Linea Researchの日本初導入最高品質のパワーアンプ

・クラスDの限界を超えた現存のパワーアンプで最も音質の良いものを選択。圧倒的な増幅感と

比類なき情報量がスピーカーのポテンシャルを最大限に発揮させます。

◆特注のスピーカーケーブル

・パワーアンプとスピーカーをつなぐケーブルにも最大限こだわり、パワーアンプで増幅された音声

情報が最もクリーンな状態でスピーカーに届く線材、太さ、芯数を調査、スペシャルなケーブルが

誕生。

このようにしてお客様の耳に届く「色付けの無い」「自然な」再生音は、スピーカーとスクリーンの存在を消し去り、まるで、その場にいるような深い没入体験を実現します。

１０９シネマズプレミアム新宿とは

東京都新宿区に2023年4月14日（金）に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“１０９シネマズ”の新ブランドです。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されています。また、上映１時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」もお楽しみいただけます。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。

１０９シネマズとは

１０９シネマズは、全国 20 サイト・185 スクリーンを展開するシネマコンプレックスチェーンです。 「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、日本で初めてIMAXを導入し、その後も４DXやSCREENXなどの最新映像設備を積極的に導入し、常にお客様にプレミアムな映像体験を提供してまいりました。また、坂本龍一氏監修の音響と全席プレミアムシートを完備した１０９シネマズプレミアム新宿の開業 （2024 年3月）やオリジナル音響システム「SAION」を展開するなど、さらなる映像体験の追求に加え、子どもが主役の常設キッズ向けシアター「KIDS CINEMA」のほか、全劇場に字幕ガイド用スマートグラス（字幕メガネ）を完備するなど、映画鑑賞をより身近な体験として誰もが安心して映画を楽しめる環境づくりに努めてまいりました。これからも１０９シネマズは、お客様の期待を上回る常に一歩先のエンターテイメントを創造し、ワクワクする体験とドキドキする感動をお届けするため、新たなチャレンジを続けてまいります。

リンク一覧

◆１０９シネマズ

HP：https://109cinemas.net/

X：https://x.com/109CINEMAS_O

Instagram：https://www.instagram.com/109cinemas/

◆１０９シネマズプレミアム新宿

HP：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

X：https://x.com/109_PREMIUM_SJ

Instagram：https://www.instagram.com/109cinemas_premium/

◆１０９シネマズ名古屋

HP：https://109cinemas.net/nagoya/

X：https://x.com/109_nagoya

◆１０９シネマズ箕面

HP：https://109cinemas.net/minoh/

X：https://x.com/109_minoh