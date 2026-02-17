U-NEXT、男子ゴルフの『ニュージーランドオープン』を独占ライブ配信決定。生源寺龍憲、堀川未来夢ら国内男子ツアーのトップ選手たちがそろって出場

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年2月26日から29日にかけて開催される男子ゴルフの『ニュージーランドオープン』を独占ライブ配信いたします。

本大会はニュージーランドのナショナルオープンで、PGAツアー・オブ・オーストラレイジアとアジアンツアーの共催大会となります。2015年からJGTO（日本ゴルフツアー機構）との連携が始まり、国内男子ツアーの中心選手たちが今年初めて顔をそろえるトーナメントとしても注目されるようになりました。

2026年2月26日（木）に開幕する今回は、昨シーズンの国内男子ツアー賞金ランク2位の生源寺龍憲をはじめ、同5位の大岩龍一、7位の堀川未来夢ら、ツアーを牽引するトップ選手たちが集結します。さらに、アジアンツアー賞金王の実績を持つ比嘉一貴や、河本力、岩田寛といった実力者たちも顔をそろえ、新シーズンを占うハイレベルな戦いが期待されます。

昨年は比嘉一貴が2位に入り、その勢いもあって2025年シーズンのアジアンツアー賞金王になりました。また、優勝者には海外男子メジャー・全英オープンの出場権も与えられます。世界を席巻する日本勢女子に続いて、海外進出の流れが強まる国内の男子選手にとっては、世界への足がかりにもなる大会です。

U-NEXTでは、この注目の大会を日本語による実況・解説付きで独占ライブ配信いたします。配信内では、現地を訪れる解説者・杉澤伸章さんによるコース解説や、日本勢のインタビューなどのオリジナル映像もお楽しみいただけます。そうした現地での取材の様子をまとめたコンテンツも後日配信予定。国内男子ツアーの開幕を待ち望むゴルフファンの皆様に、有望選手たちのプレーを存分にお楽しみいただける機会を提供します。

『ニュージーランドオープン』

【配信日時】

2026年2月26日（木）～29日（日）

※ライブ配信、見逃し配信、関連コンテンツのいずれもゴルフパックをご購入いただくことで視聴可能

【主な出場予定選手】

（カッコ内は昨シーズンの賞金ランク）

生源寺龍憲（2）

大岩龍一（5）

比嘉一貴（6）

堀川未来夢（7）

片岡尚之（8）

吉田泰基（9）

河本力（10）

佐藤大平（11）

米澤蓮（12）

木下稜介（15）

下家秀琉（17）

勝俣陵（18）

細野勇策（19）

清水大成（20）

岩田寛（23）

小斉平優和（25）

阿久津未来也（26）

池村寛世（31）

M.ヘンドリー（48）

鍋谷太一（53）

B・ケネディ（65）

中野麟太朗（-）

ゴルフのすべてがU-NEXTに！世界の主要ツアー配信、続々開始！

U-NEXTは今季、ゴルフコンテンツをさらに拡充しております。2026年1月29日（木）から、女子の世界最高峰ツアーであるLPGAツアー（アメリカ女子）の独占ライブ配信を新たに開始しました。昨年は全米女子オープン、全英女子オープンの2大会を配信した海外女子メジャーも、今季は5大会すべてを独占ライブ配信いたします。

これで、昨年から4大会すべてをお届けしている海外男子メジャーとあわせて、海外メジャー大会すべてをU-NEXTでご覧いただけることになります。『PGAツアー』『DPワールドツアー（欧州男子）』、『LET（欧州女子）』など世界の主要ツアーも引き続き配信。最先端の技術とエンタメ性でアメリカでの人気も爆発的に高まっている新時代ゴルフリーグ『TGL』も、すでに2年目のシーズンの配信を開始しています。

これら海外ゴルフのコンテンツは、今季から発売の『ワールドゴルフパック』に加入いただくことですべて視聴できます。（※海外男子メジャーのマスターズ・トーナメントは、U-NEXT月額プランでのみ視聴可能です）

U-NEXT月額プランでは、世界最高クラスの集客力を誇る『JLPGAツアー（国内女子）』を引き続きお届けします。毎月付与されるポイントを活用すれば、プラス1400円でワールドゴルフパックもあわせてお楽しみいただけます。世界の主要ツアーがすべてそろったU-NEXTで、ぜひゴルフ視聴を楽しみ尽くしてください。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。