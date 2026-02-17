アニヴェルセルカフェ 表参道にて「Strawberry Celebration Sweets Fair」開催

アニヴェルセル株式会社

ゲストハウスウェディングを中心に、様々な記念日プロデュース事業を展開するアニヴェルセル株式会社は、「アニヴェルセルカフェ 表参道」にて、「Strawberry Celebration Sweets Fair」を2026年2月25日(水)～5月12日(火)までの期間限定で開催いたします。本フェアでは、人気のアフタヌーンティーをはじめ、デザート3種、ケーキ4種、ドリンク3種が登場します。春は出会いや門出など、数多くの祝福が生まれる季節。春の移ろいに寄り添う苺を主役にした、祝祭感あふれるスイーツ・ドリンクをご用意しました。グラスやプレゼントボックスからこぼれる苺や、花が咲きこぼれるショッパーなど、ときめく想いに満ちあふれる春の情景を、ビジュアルでも表現しています。 桜を思わせる淡いピンクやパステルカラーで彩られた華やかなスイーツたちが、心躍る春のひとときを演出いたします。

アフタヌーンティープラン 全2種 ※完全予約制

「アニヴェルセルカフェ 表参道」 :https://cafe.anniversaire.co.jp/omotesando/

「Strawberry Celebration アフタヌーンティー」7,000円（税込）

春の祝福をテーマに、旬の苺を主役に仕立てた春限定のアフタヌーンティー。結婚式場併設カフェならではの祝祭感あふれる空間で、春の祝福にそっと包まれるような非日常のひとときをお届けします。

1段目と2段目には、苺のショートケーキやタルト、ムース、チョコレートなど、苺を存分に楽しめるスイーツをラインナップ。苺と桜のソースを合わせたチーズムースや、桜が香るフィナンシェなど、桜色と白を基調とした華やかなスイーツが並びます。3段目には、苺とブラータチーズのカプレーゼやスコーンをご用意。別皿のセイボリーには、新玉ねぎの冷製ポタージュやソフトシェルシュリンプなど、春の味覚を楽しめる一皿をご用意しました。期間限定の苺ドリンクをはじめ、紅茶・コーヒーなど約20種類のドリンクをフリーフローでお楽しみいただけます。春のさまざまな節目や想いに寄り添う、祝福と多幸感に包まれる特別な時間をお過ごしください。

「Strawberry Celebration アフタヌーンティー（推し活ドリンク1杯付き）」7,500円（税込）

Strawberry Celebration アフタヌーンティーに、推し活にぴったりなカラフルドリンクをセットにしたプランも登場します。推しのイメージカラーに合わせて選べる、全6色の乾杯用ドリンクをご用意しました。推しの誕生日やライブ記念、周年祝いなど、大切な記念日を華やかにお祝いいただけます。（推し活ドリンク：赤、黄色、青、ピンク、黄緑、紫）※記載のお色以外もお気軽にご相談ください。

フリーフローは2時間制です(L.O.90分)

季節限定デザート 全3種

「ローブ・ド・マリエ パルフェ ～ストロベリー・セレブレーション～」2,900円（税込）

花嫁のドレスをイメージして仕立てた、春限定のセレブレーションパフェです。桜が香る淡いピンク色のクリームをドレスのドレープに見立て、カットした苺を贅沢に重ねることで、祝福の日にふさわしい華やかな一皿に仕上げました。苺アイスやマスカルポーネクリーム、ミントやチェリーブロッサムのジュレ、フレッシュ苺、ホワイトチョコをグラスに重ね、ひと口ごとに多彩な味わいが広がる、春らしい一品に仕上げました。別添えの苺と桜が香るソースをお好みでかけることで、味わいの変化を楽しみながら、最後の一口まで心ときめくひとときをお楽しみいただけます。アニヴェルセルカフェが大切にする、祝福と多幸感を象徴する一品です。

「苺たっぷり 贅沢ミルフィーユパンケーキ」5,500円（税込） ※予約限定

苺を贅沢に26粒使用したミルフィーユパンケーキが、予約限定の期間限定新商品として登場します。モチモチのクレープ生地と濃厚なカスタードを何層にも重ね、表面を香ばしくキャラメリゼしたパンケーキと甘酸っぱい苺は相性抜群で、一口ごとに濃厚なカスタードと苺の華やかな味わいが広がります。最後の一口まで苺を楽しめる、苺好きにはたまらない贅沢なスイーツ。大切な方とご一緒に、また自分へのご褒美として今だけの特別な味わいを、お楽しみください。

「ストロベリーミルフィーユパンケーキ」 2,800円（税込）

予約不要でいつでもお気軽にお楽しみいただける王道の一皿「ストロベリーミルフィーユパンケーキ」もご用意しました。フレッシュ苺、苺アイスに酸味のきいた苺ソースを添え、苺の魅力を余すことなく引き立てました。シーンに合わせて選べる2種のストロベリーミルフィーユパンケーキで、春のご褒美時間をお楽しみください。

季節限定ケーキ 全4種

春の祝福をテーマにした、華やかなケーキコレクションです。花嫁のドレスを思わせるショートケーキ「プチ・マリアージュ ～セレブレーション～」をはじめ、生クリームと苺をふわふわ・モチモチの軽やかなスポンジで包みこんだロールケーキ、香ばしいアーモンド生地が魅力の苺タルト、苺と桜が香る濃厚なチーズケーキまで、多彩な味わいを春らしい彩りでご用意しました。大切な人とのひとときを、やさしく華やかに彩る春限定のスイーツです。

季節限定ドリンク 全3種

プチ・マリアージュ ～セレブレーション～ 1,100円（テイクアウト1,000円）桜と苺のANNIVERSAIREロール 880円（テイクアウト800円）タルト・フレーズ 1,100円（テイクアウト1,000円）ガトー・フロマージュ“桜” 880円（テイクアウト800円）

「ご褒美“苺”ミルク」 2,400円（税込）

まるでパフェを味わうような満足感を楽しめる、贅沢を極めたドリンクです。果肉感あふれる苺ソースに、やさしい甘さのミルクを重ね、仕上げにフレッシュ苺をたっぷりと敷き詰めました。グラスの蓋のようにあしらわれたピンクのチョコレートを割ると、桜の花びらが舞うようにドリンクの中へ。まるで桜が咲く瞬間を表現した、アニヴェルセルならではの遊び心あふれる演出をお楽しみください。最初は苺やクリームをパフェのように味わい、後半はミルクと苺ソースを混ぜ合わせることで、コク深くもすっきりとした味わいの変化をご堪能いただけます。ピンクと赤の鮮やかなコントラストが可愛らしく、思わず写真に収めたくなるご褒美ドリンクです。

「ストロベリーカモミールティーソーダ」 1,100円（税込）

「ストロベリーロイヤルミルクティー」 1,210円（税込）

春のときめきをグラスに映した、苺が主役のドリンク2種が登場します。ストロベリーとカモミールをマリアージュした「ストロベリーカモミールティーソーダ」は、苺の甘みと酸味のあとに、カモミールの爽やかな香りが広がる、すっきりとした味わいの一杯。「ストロベリーロイヤルミルクティー」は、ストロベリーティーにオリジナルブレンドのロマンスティーとエルダーフラワーシロップを合わせた香り豊かでやさしい甘さの一杯。ショートケーキを思わせる華やかなビジュアルも魅力です。気分やシーンに合わせて選べる2種の苺ドリンクで、春らしいご褒美カフェタイムをお楽しみください。

ストロベリーカモミールティーソーダ 1,100円（税込）ストロベリーロイヤルミルクティー 1,210円（税込）

[ フェア期間 ] 2026年2月25日(水)～5月12日(火)まで

「アニヴェルセルカフェ 表参道」

「アニヴェルセルカフェ 表参道」では、【祝福がうまれる場所から日常に“特別なひととき”を】というコンセプトのもと、食事やスイーツが楽しめる「LOUNGE」、ドリンクスタンド「COFFEE」、上質なパティスリー「CAKE」を展開しています。お客様の過ごし方に合わせて2つのスタイル(イートイン/テイクアウト)からお選びいただけます。

[ 場所 ] 〒107-0061 東京都港区北青山3-5-30、表参道駅 A2番出口より徒歩1分

[ 営業時間 ] LOUNGE 11:00～21:00 / CAKE 11:00～19:00 / COFFEE 11:00～20:00、不定休

[ 電話 ] 03-5411-5988

[ URL ] https://cafe.anniversaire.co.jp/omotesando/

予約 https://www.tablecheck.com/shops/anniversaire-cafe-omotesando/reserve

Instagram https://www.instagram.com/anniversaire_cafe/

アニヴェルセル株式会社について

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。

アニヴェルセルの式場一覧はこちら https://www.anniversaire.co.jp/halls/