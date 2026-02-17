小林拓夢（Y．S．C．C．横浜）がMVPに！ファイナルシーズン第23節｜2026年2月14日～15日 週間ベスト5【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1】
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
■週間ベスト5（2026年2月14日～15日）
＜MVP｜FP＞
小林拓夢（Y．S．C．C．横浜）
＜FP＞
森岡薫（ペスカドーラ町田）
仁部屋和弘（バサジィ大分）
宮川泰生（名古屋オーシャンズ）
＜GK＞
イゴール（バルドラール浦安）
※選考協力：SAL（@sal_japan）
■男女Ｆリーグを全試合配信！
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──
価格：月額2,200円（税込）
登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/(https://fleague.stores.play.jp/)
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052(https://www.fleague.jp/news/?p=63052)