LINEミニアプリで抽選キャンペーンをもっと簡単に！ファンコミュニケーションズ、「N-INE 抽選ミニアプリ」を提供開始！

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司、東京証券取引所プライム市場：2461）は、デジタルマーケティング支援サービス「N-INE（ナイン）」の新機能として、LINEミニアプリ上で抽選キャンペーンを簡単に実施できる「N-INE 抽選ミニアプリ」の提供を開始いたしました。

また、本リリースを記念し、10社限定で、通常30,000円（税抜）の初期費用を無料とするキャンペーンを実施いたします。

抽選ミニアプリLPはこちら :https://guide.n-ine.com/miniapp/InstantWin

【提供開始の背景】

国内約9,800万人（※LINEヤフー 媒体資料(https://www.lycbiz.com/sites/default/files/media/jp/download/LY_Corporation_MediaGuide.pdf)より）が利用するLINEは、企業・団体と生活者をつなぐ主要なコミュニケーションインフラとして定着しています。

近年では、オンライン施策に加え、店頭やイベントなどオフライン施策と連動したキャンペーンニーズも高まっています。

一方で、抽選キャンペーンの実施においては、

- 開発や運用にコスト・工数がかかる- オンライン／オフライン施策を横断して管理しづらい- 単発施策で終わり、継続的なマーケティング活用につながらない

といった課題も多く存在しています。

こうした課題を解決するため、ファンコミュニケーションズは、LINEミニアプリを活用し、誰でも簡単に抽選キャンペーンを実施できる「N-INE 抽選ミニアプリ」の提供を開始しました。

【「N-INE 抽選ミニアプリ」の特長】

- ノーコード・最小限の入稿でスピーディに開始専門的な開発知識は不要。テンプレートを活用することで、短期間かつ低コストで抽選ミニアプリを立ち上げることが可能です。- オンライン／オフライン両対応Webキャンペーンはもちろん、店頭・イベント・ポップアップなどのオフライン施策とも連動可能。QRコードを起点に、LINE上でシームレスな抽選体験を提供します。- LINE公式アカウントと連携したCRM活用抽選参加をきっかけにLINE友だち追加を促進し、ユーザー行動データを活用した継続的なコミュニケーションやCRM施策につなげることが可能です。

低コストな価格設計により、テスト施策から本格運用への段階的な展開にも適しています。

【活用シーン例】

- 店頭・イベント来場者向け抽選キャンペーン- 新商品、新サービスのプロモーション施策- アニメ、マンガ、アーティストなどIPコンテンツのファン施策- 展示会やポップアップにおけるリード獲得施策- LINE公式アカウントの友だち獲得を目的としたキャンペーン

【「N-INE 抽選ミニアプリ」リリース記念キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/195_1_76230d874fbb7f12ac28ccb0da657d78.jpg?v=202602171251 ]

お問い合わせはこちら :https://share-na2.hsforms.com/1Ww7FcMMMQI6Ire-DijgdBA4bs8uN-INE 抽選ミニアプリに関するお問い合わせはこちらからお願いいたします

【N-INE（ナイン）とは】

「N-INE」（ナイン）は、デジタルマーケティングプロセスを最適化するサービスシリーズです。当社はLINE Sales Partnerとして、「もっと簡単に」デジタルマーケティングを実行できるよう、WEBやアプリだけでなく、LINEを活用したマーケティング施策を専門チームのサポートのもと提供しています。

N-INE サービスサイト：https://guide.n-ine.com/brand_top

N-INE FORM サービスサイト：https://guide.n-ine.com/form_general

N-INE ミニアプリ サービスサイト：http://guide.n-ine.com/miniapp

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。