「IT・DX・AI総合展 Japan DX Week 名古屋2026」出展のご案内

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉本 治、以下「FNL」）は、2026年2月25日（水）から2月27日（金）に愛知県・ポートメッセなごやで開催される「IT・DX・AI総合展 Japan DX Week 名古屋2026」内の「現場DX EXPO」に出展いたします。

■開催概要

名称：Japan DX Week【名古屋】

会期：2026年2月25日（水）～27日（金）10:00～17:00

会場：ポートメッセなごや 第1展示館（愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地）

主催：RX Japan合同会社

URL：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html

※同時開催：Japan IT Week【名古屋】

■出展エリア

現場DX EXPO 小間番号：6-30

■概要

FNLは、放送や大規模配信サービスで培った豊富な実績とノウハウを活かし、構想設計から導入、運用の定着に至るまで、一気通貫でご支援いたします。

当日のブースでは、最新AI技術を利用した弊社サービス「もじセレブ」「ジマクン」「リアルタイム質疑応答支援システム（仮称)」を中心としたご案内と、担当者による各サービスのプレゼンテーション（会期中毎時開催、各回15分程度）を予定しております。そのほか実機によるデモンストレーションや、サービスの導入に関するご相談を受け付けております。

AI活用、業務高度化、データ基盤構築をご検討中の経営層・DX推進部門・情報システムご担当の皆さま、ぜひFNLブースへお立ち寄りください。

■会社概要

2025年10月1日、株式会社フジミックと株式会社Fuji Culture Xは経営統合し、新会社「株式会社フジ・ネクステラ・ラボ」として生まれ変わりました。

経営統合したフジ・ネクステラ・ラボは、両社が有するシステム開発、セキュリティ対策、AI活用、DX支援、ゲーム開発、マーケティング、データ分析など、IT・デジタル分野における多彩なノウハウを結集し、ワンストップで価値を提供いたします。

メディアとエンタメを支えるデジタルパートナー、フジ・ネクステラ・ラボは、多様化・高度化するお客様のニーズに真摯に応えるとともに、社会や市場の変化を先取りした提案力を備えることで、新たな価値の創造に挑戦し続けます。

会社名：株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

代表 ：代表取締役社長 吉本 治

所在地：〒135-0064東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー19F・21F

設立 ：1969年10月1日

URL ：https://www.fnl.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

広報担当：press@fnl.co.jp