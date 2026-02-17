エアロネクスト、JAXAの海洋浮遊物回収支援ドローンの設計・製作を受託

株式会社エアロネクスト

株式会社エアロネクスト（東京都渋谷区、代表取締役社長グループCEO：田路 圭輔、以下エアロネクスト）は、この度、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下 JAXA）の研究開発（製作）「海洋浮遊物回収支援ドローンの設計・製作」（以下 本開発）の公募において業務を受託したことをお知らせいたします。

本開発は、JAXAの宇宙探査ミッションを支援するもので、科学観測用大気球や、宇宙から帰還した観測ロケット実験データ回収モジュールRATS (Reentry and recovery module with deployable Aeroshell Technology for Sounding rocket experiment）などの小型装置等の海洋浮遊物を洋上で発見し、その後の回収作業を支援するドローンを開発します。

動く自律航行船上に精密にドローンを無事着陸させた（2022年11月）エアロネクストが保有する風洞設備【本開発の背景】

これまでJAXAでは、海洋浮遊物回収についてはGPS情報と目視での探索で実施してきましたが、時間がかかることや、確実性の観点で課題がありました。そこで、回収作業をより早く、より確実に実施することを目的に、洋上で安全かつ確実に離陸し、広範囲を探索して、移動する船の元に自律的に帰ってくるドローンが必要となり、本開発が立ち上がりました。ドローンにすることで、船舶上からの視野より高い位置から探索することができ、より広範囲が一望できること、マッピングで探索範囲が定量化できること、またGPSでの探索でも見つからない場合の方法として活用できることが大きなメリットとなります。

【エアロネクストの実績とリソース】

エアロネクストは、以下のような実績とノウハウ、リソースを生かし、本開発に取り組みます。

・2022年11月、国立広島商船高等専門学校との共同プロジェクト(https://aeronext.co.jp/achievements/hiroshima_shosen/)で、「準天頂衛星 みちびき」を利用し、自律航行船とドローンを協調制御させ、自律航行する船へのドローンの着陸を日本初で成功させました。

・様々な空力特性を最適化することにより、効率的で安定した飛行性能を追求しており、自社内で風洞試験とCFD解析ができる設備と人材を保有(https://aeronext.co.jp/business/delivery-drone/)し研究開発を実施しています。

【受託案件概要】

１．件名 「海洋浮遊物回収支援ドローンの設計・製作」

２．期間 2026年1月～2026年3月

３．概要

海洋上における浮遊物の探索として、空撮による範囲探索および、機器投下による回収支援を目的とし、海洋上の運用に特化したドローンの設計・開発を行うこと。

４．性能等目標

以下の項目を性能等の前提条件および目標とすること。

・自律的な範囲マッピング空撮 およびオペレータへのリアルタイムでの映像伝送が可能であること。

・海洋上（水上）に浮遊し、海洋上（水上）からの機体離発着が可能であること。

・機体から海洋上に、荷物の切り離しが可能であること。

・船舶上からのオペレーションを想定し、移動するオペレータ座標への自律的な帰還が可能であること。 等



今回の受託により、エアロネクストは、より一層高い技術力やノウハウを生かした研究開発により、社会課題の解決に貢献し、空のインフラの創造を目指してまいります。

【株式会社エアロネクストとは】

エアロネクストは、「人生100年時代の新しい社会インフラで、豊かさが隅々まで行き渡る世界へ。」をミッションに掲げ、低空域を活用した今までにない新たな価値創造を推進しています。重力、空力特性を最適化することで、産業用ドローンの基本性能や物流専用ドローンの運搬性能を向上させる独自の機体構造設計技術4D GRAVITY(R)を提供する技術ライセンス事業、ドローン関連技術の共同開発や開発受託を行う共同開発事業を展開しています。また、戦略子会社株式会社NEXT DELIVERYを通じて、地域の物流を集約化、効率化していく新スマート物流SkyHub(R)事業、日本有数のノウハウと実績を持つチームが最先端の技術とスキルで推進するドローン運航事業を展開しています。SkyHub(R)事業は、すでに国内の複数地域で社会実装され、多くの課題を抱える地域物流の課題解決の貢献を推進しています。

*会社概要は https://aeronext.co.jp/about/company/ をご覧下さい。

*エアロネクストおよびエアロネクストのロゴおよび、「4D GRAVITY（R）」は、株式会社エアロネクストの商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。