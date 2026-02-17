日本人の足に最適化したTENTIALのリカバリーサンダルから「リカバリーサンダル プロ」シリーズが新登場

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、約40万人の足型データを活用して日本人の足に最適化したリカバリーサンダルの新ライン「リカバリーサンダル プロ スライド」を含む3種類の新製品を2026年2月17日（火）より発売いたします。

テンシャルのリカバリーサンダルは、約3年にわたる開発期間の中で、日本人約40万人の足型データを解析し、日本人の足に最適なフィット性を実現しました。2025年秋冬シーズンより大幅アップデートをした他商品を展開し、この度さらなる進化を遂げた2026年春夏モデルとして、独自配合の2層構造EVAを採用し、クッション性と安定性を両立させた「リカバリーサンダル プロ」シリーズが新登場いたします。

今回新たに加わる「リカバリーサンダル プロ」シリーズは、リカバリーサンダルに求められる「クッション性」「フィット性」「安定性」の3要素を追求した新モデルです。従来の1層構造のEVAサンダルでは、柔らかさを追求すると安定性が損なわれ、安定性を高めると柔らかさが失われるというジレンマがあり、お客様からも「柔らかくて気持ちいいが、長時間歩くと疲れる」「安定感はあるが、クッション性が物足りない」といった声をいただいていました。これらの課題を解決するため、新たに独自配合の2層構造EVAを使用し、クッション性のみならず歩行時の姿勢・バランスまで考え抜かれた構造を採用いたしました。足裏に触れるフットベッドには柔らかいEVAを採用し、足当たりの柔らかさを追求。地面と接するアウトソールにはさらに硬度の高いEVAを使用し、歩行時の安定性を確保しました。この2層構造により、「履いた瞬間の柔らかさ」と「歩いたときの安定性」の両立を実現しました。

また、従来モデルの「リカバリーサンダル スライド」も同様に、約40万人の日本人のデータに基づいたフットベッド形状と、数パターンの検証を経て選定したフロントロッカー構造のアウトソールを採用し、歩きやすさと安定性を向上させました。その他、大きなロゴをあしらった新デザイン「リカバリーサンダル スライド ビッグロゴ」も同時発売いたします。

テンシャルは今後も、より多くの方のコンディショニングをサポートできるよう製品ラインナップの拡充を進めてまいります。

製品概要

リカバリーサンダル プロ スライド

【製品コンセプト／開発背景】

日本人の足に最適化されたリカバリーサンダルを目指し、約40万人の足型データを1mm単位で分析した独自構造のフットベッド設計を採用。独自配合の2層EVAを使用することで柔らかさと安定性を両立しました。ボリュームがありながらシンプルな設計で、日常のあらゆるシーンで使いやすいデザインです。

【主な特長】

特長1：約40万人の日本人の足型データを分析した独自構造のフットベッド設計

特長2：独自配合の2層構造EVAによる柔らかさと安定性の両立

特長3：安定性と歩きやすさを実現するフロントロッカー構造のアウトソール

【製品仕様】

製品名 ：リカバリーサンダル プロ スライド

カラー ：Black、Navy、Beige、Silver

サイズ ：2XS、XS、S、M、L、XL、2XL

素材 ：EVA

価格 ：11,880円（税込）

発売日 ：2026年2月17日（火）

販売場所 ：TENTIAL公式オンラインストア、TENTIALオフィシャルストア（直営店舗）、

主要ECサイト、 一部量販店など

※各店舗の販売状況は公式オンラインストアからご確認いただけます。

リカバリーサンダル スライド

【製品コンセプト／開発背景】

2021年の発売以来、多くのお客様にご愛用いただいているリカバリーサンダルを、日本人の足型データに基づいた設計にアップデート。「歩きやすさ」を重視する声に応え、約40万人の足型データを解析して開発したフットベッド形状により、これまで以上に高いフィット性を実現しました。

【主な特長】

特長1：日本人約40万人の足型データを分析した独自構造のフットベッド設計

特長2：柔らかさと安定性を両立する独自配合EVA素材

特長3：日常のファッションに溶け込む全7色の豊富なカラーバリエーション

【製品仕様】

製品名 ：リカバリーサンダル スライド

カラー ：Black、Beige、Silver、Mastard-Yellow、Lavender、Coral Pink、Pink

サイズ ：2XS、XS、S、M、L、XL、2XL

※Mastard-Yellow、Lavender、Coral Pink、Pinkの4色は2XS、XS、S、Mの展開

素材 ：EVA

価格 ：7,980円（税込）

発売日 ：2026年2月17日（火）

販売場所 ：TENTIAL公式オンラインストア、TENTIALオフィシャルストア（直営店舗）、

主要ECサイト、 一部量販店など

※各店舗の販売状況は公式オンラインストアからご確認いただけます。

リカバリーサンダル スライド ビッグロゴ

【製品仕様】

製品名 ： リカバリーサンダル スライド

カラー ： Black、Beige

サイズ ： 2XS、XS、S、M、L、XL、2XL

素材 ： EVA

価格 ： 7,980円（税込）

発売日 ： 2026年2月17日（火）

販売場所 ： TENTIAL公式オンラインストア

※各店舗の販売状況は公式オンラインストアからご確認いただけます。

【TENTIAL公式オンラインストア】

https://tential.jp

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/343_1_0895410e8618f1b40dd18fbf85203538.jpg?v=202602171251 ]