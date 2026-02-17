ヘルスインサイト調査｜満足度100%、8社中7社がトライアル申込み！心電計を活用した「職場で続ける健康リスク予防モデル」に高い関心-名古屋企業向けセミナーアンケート結果

株式会社ココロミル

株式会社ココロミルは、2026年1月20日（火）に開催した名古屋市内企業向けセミナー「成果を生む健康経営」（参加8社）のアンケート結果を速報公表します。（n=18）

本セミナーにおける参加者の満足度は100％（非常に満足61.1%／満足38.9%）を記録。

さらに参加企業8社のうち7社よりトライアルの申込みがあり、心電計を活用した健康経営モデルへの極めて高いニーズが確認されました。

本セミナーは、名古屋市主催の社会実証プログラム 「NAGOYA CITY LAB」に採択された取り組みの一環として開催されたものです。現在、コクヨ名古屋とタッグを組み、胸に貼る小型心電計を活用して働く世代の心疾患・睡眠・ストレス課題を“日常のまま”見える化し、企業の健康経営に実装する検証を行っています。

すでにコクヨ名古屋オフィスを先行フィールドとして実証が進んでおり、セミナーではその運用知見を共有しました。自宅の睡眠中に不整脈や睡眠時無呼吸症候群(SAS)、ストレス指標などをチェックできる手軽さと、実証モデルの有用性に対し、参加企業から高い関心が寄せられました。

アンケート調査結果

セミナーの満足度

非常に満足 61.1%／満足 38.9%

セミナー内容の分かりやすさ

非常に分かりやすかった 77.8%／分かりやすかった 22.2%

健康経営や職場での健康対策について、理解が深まりましたか？

非常に深まった 66.7%／ある程度深まった 33.3%

心臓病と睡眠の関係について新たな気づきはありましたか？

多くあった 77.8%／少しあった 16.7%／どちらとも言えない 5.6%

ホーム心臓ドック（在宅心電図測定）を御社社員が利用することについてどう感じましたか？

非常に有用 50.0%／有用 38.9%／どちらとも言えない 11.1%

定性コメント（要約）

「実装イメージが具体化した」

「コクヨ名古屋の運用が参考になった」

「継続設計のヒントになった」等

考察（速報）

働き手の心疾患や睡眠障害は、欠勤・プレゼンティーイズムを通じて企業の生産性とWell-Beingに直結することから、今回、ココロミルと企業がタッグを組み、隠れた疾患の早期発見及び健康増進への効果を検証しています。



現段階でも、日常で取り組める予防への理解と導入ニーズが確認できました。

実際に、参加企業8社のうち7社よりトライアルの申込みがあり、具体的リードの創出も確認できました。

一方、個人の利用意向は約4割にとどまりました。これは費用負担や社内規程、個人情報の取り扱いへの懸念が影響していると考えられます。そのため、導入にあたっては、費用対効果の提示や運用モデルの整備、プライバシー保護の設計など、企業導入ならではの障壁を取り除く「導入設計」が普及の鍵となることが示唆されました。

※本取り組みはスクリーニング（気づき）目的であり、診断・治療効果の断定を意図しません。

※本速報は自社集計の初期分析であり、統計的な因果推論を示すものではありません。詳細報告は後日公表予定です。

※在宅計測はスクリーニング（気づき）を目的としており、診断・治療の効果を保証しません。受診の判断は医療機関の指示に従ってください。

実証に使用するソリューション：在宅型心電図「ホーム心臓ドックpro」新モデル

【自宅できる長時間心電図解析サービス「ホーム心臓ドックpro」】

胸部に小型心電計を貼り付け、9時間以上長時間計測を行い、健康診断（30秒程度の心電図検査）では見逃されやすい不整脈を検出。さらに、睡眠時無呼吸症候群（SAS）や睡眠の質、ストレス指標も同時に測定可能。

データは臨床検査技師が解析し、数日以内にレポートを返却。

万が一異常が見つかれば、医療機関との迅速な連携やオンラインクリニックによる専門医フォローまで自宅で完結。

今回活用するのは、新たに開発した6軸センサーを搭載した新モデル。

体の動きや胸郭、寝返りまで計測可能となった。睡眠時無呼吸症候群の検出精度を飛躍的に向上させ、睡眠中の異常検出回数をアウトプットする。

ー「病気で後悔しない社会へ」をミッションに世界から突然死をなくすー



私たちは、自宅にいながら医療機関と同等の本格的な心電図チェックが手軽にできる「ホーム心臓ドック(R)」をはじめとする各種事業を展開しています。

長時間のデータ取得により、これまでの健診や人間ドックでは見逃されがちだった心疾患リスクも早期に“見える化”し、突然死などで「今まで救えなかった世界で1億人の命を救う」ことを実現します。



また、取得したデータを通じて、多くの方々が自分自身や家族の健康状態を可視化し、健康寿命やQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させることを目指しています。



代表取締役社長：林 大貴

所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目2番16号 菅野ビル2F

設立 ：2021年11月

事業内容 ：ヘルスケア及び臨床研究事業

提供サービス ：〈個人向け〉不整脈、睡眠時無呼吸症候群 (SAS)、睡眠の質、

ストレスの兆候を心電計を使って可視化する「ホーム心臓ドック(R)」

〈医療機関向け〉使い切りホルター心電計「eclat」

〈医療機関向け〉動物医療心電図モニタリング、ホルタ―検査

主要許認可 ：第二種医療機器製造販売業（許可番号：13B2X10584）

医療機器製造業（登録番号：13BZ201797）

高度管理医療機器販売業・貸与業（許可番号：5新保衛薬第162号）

ISO13485 : クラス２



HP ：https://kokoromil.com/

