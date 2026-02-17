植松商会が株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社植松商会（代表取締役社長：植松 誠一郎、東証スタンダード・名証メイン：証券コード 9914）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。



■今回のお取り組みについて




植松商会適時開示：https://uematsushokai.jp/cms/wp-content/uploads/2026/02/20260213kabunushiyutaihinmokuhenko.pdf



別表：植松商会株主優待詳細





■デジタルフィンテック運営サービスについて


・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/


・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/


・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/



■株式会社デジタルプラス 会社概要


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/294_1_0aaa1fe9931b52776656977761e63384.jpg?v=202602171251 ]


■株式会社デジタルフィンテック 会社概要


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/294_2_b42f6f9a2677d6f0d7e40dcfea8b3612.jpg?v=202602171251 ]


【サービスに関するお問い合わせ先】


株式会社デジタルプラス　担当 石渡


TEL:03-5465-0695　Email:info@digital-plus.co.jp



【当リリースに関するお問い合わせ先】


株式会社デジタルプラス　PR担当 諸星


TEL:03-5465-0690　Email:pr@digital-plus.co.jp