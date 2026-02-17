DMM GAMES新作女性向けライフサポートゲーム『フルールデイズ』ゲーム内初イベント「絆深まるCafeTime ～Sweetな彼とBitterな彼～」＆イベントガチャ開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』にて、ゲーム内初イベントとなる「絆深まるCafeTime ～Sweetな彼とBitterな彼～」を開催したことをお知らせいたします。
また、期間限定でバレンタインをテーマにした「Valentine's Dayストーリー」も配信したこともお知らせいたします。
公式サイト：https://www.fleurdays.jp
公式X：https://x.com/fleur_days
公式YouTube：https://www.youtube.com/@fleur_days
■ゲーム内初イベント「絆深まるCafeTime ～Sweetな彼とBitterな彼～」開催中！
開催期間：2026年2月16日（月） 18:00 ～ 2026年2月26日（木） 17:59
本イベントでは、限定のストーリーや豪華報酬を獲得することができます。
ミッションやログインボーナスでイベントptを獲得し、「交換所」でイベントptを使用して豪華報酬を交換しましょう！
＜イベント報酬内容＞
イベントストーリー「絆深まるCafeTime（全6話）」、イベント限定贈り物「【限定】猫の3Dラテアート」、イベントガチャ専用チケット、その他ゲーム内アイテム
■「絆深まるCafeTime ～Sweetな彼とBitterな彼～」ガチャ開催中！
開催期間：2026年2月16日（月） 18:00 ～ 2026年3月1日（日） 17:59
期間限定で、「SSR【カフェタイム】ヨウ」と「SR【カフェタイム】悠生」が初登場するガチャが開催中です。
SSRには「限定衣装」と「カードストーリー」がついてきますので、ぜひイベントと合わせてチェックしてくださいね！
・SSR【カフェタイム】ヨウ
・SR【カフェタイム】悠生
※本イベントの開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※本イベントは、再度開催される場合があります。
※今回新登場するカードは、イベントガチャと有償限定SSR確定イベントガチャからのみ出現します。
■「Valentine's Dayストーリー」配信中！
販売期間：2026年2月14日（土） 14:00 ～
シーズンストーリーの『Valentine's Dayストーリー』を配信開始いたしました。
また、配信を記念して限定の贈り物「バレンタインクッキー」がセットになったパックを期間限定で販売しております。
甘いお菓子を受け取った彼らの反応を、ぜひチェックしてみてくださいね。
※期間限定パックの販売期間は、以下となります。
・DMM版：2/21(土)13:59 まで
・iOS/Android版：2/23(月)13:59 まで
※シーズンストーリーは期間限定パック販売期間後も購入可能です。
▼ゲーム起動はこちらから！
https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723
▼製品概要
タイトル：フルールデイズ
ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム
プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App Store / Google Play
販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）
権利表記：(C)2026 EXNOA LLC
