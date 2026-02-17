【イベントレポート】BtoB向け大規模展示会「cottaビジネスフェア2026」開催！2日間で2,161名の法人客が来場し、大盛況のうちに終了

株式会社ｃｏｔｔａ

製菓・製パン用の材料・レシピなど2万点以上取り扱う日本最大級のECサイト「cotta（コッタ）」（https://www.cotta.jp/）を展開する株式会社cotta（所在地：大分県津久見市、代表取締役社長：黒須 綾希子）は、2026年1月27日（火）、28日（水）の2日間、東京都立産業貿易センター 浜松町館にてBtoB向けの大規模展示会「cottaビジネスフェア2026」を開催しました。

「cottaビジネスフェア2026」URL:

https://www.cotta.jp/business/campaign/businessfair2026_spring.php(https://www.cotta.jp/business/campaign/businessfair2026_spring.php)

当日の会場内の様子

今回も、2日間に渡って開催した「cottaビジネスフェア2026」。合計2,161名の方が来場され、前回と同様に大盛況のうちに終了しました。今回も、製菓・製パン材料はもちろん、包材・資材、型・調理器具など幅広いジャンルの出展企業をお迎えし、人気インスタグラマーによる米粉の特別セミナーはもちろん、初となるお試し販売も実施しました。

以下に、今回のビジネスフェアの出展企業、来場者数、特別セミナーの内容まで、詳しくご報告します。

＜出展企業数＞

製菓・製パン関連企業を中心に、第一回を超える72社80コマの企業様にご出展いただきました。（製菓・製パン材料・その他食材：37社、資材・包材：24社、型・道具：3社、DXサービス・メディア：3社、総合卸：5社）

来場者の皆様からは、最新の情報を得つつ、新しい製品や技術に触れる貴重な機会となったと好評でした。

＜来場者数＞

出典ブースの一部_その1出典ブースの一部_その2

2日間で合計2,161名の方々にご来場いただきました。製菓・製パン業界を中心に、関東近郊だけでなく遠方からも多くの方が来られ、会場は活気に溢れていました。

＜有名シェフ・専門家による特別イベント＞

特別イベントでは、株式会社モカブルによる“食べる”コーヒーの開発背景や楽しみ方のほか、ドーバー洋酒貿易株式会社による洋酒の上手な使い方をご紹介。"飲む"コーヒーでは抽出しきれずに捨てられていた香りや美味しさなどの個性を生かした楽しみ方や、洋酒が持つ「5つの効果」や、素材の良さを引き立てるメカニズムについてお話いただきました。

さらに、株式会社波里では、Instagramにて18万人超のフォロワーを持つ料理家ぺぽさんをお招きし、波里の代表・藤波氏と米粉の可能性やプロ目線での使い方、米粉スイーツのリアルな魅力について語っていただきました。

いずれの回も来場者からは多くの質問が上がり、製菓・製パンにおける疑問を解消できる有意義な時間となりました。

ドーバー洋酒貿易株式会社様株式会社モカブル様株式会社波里様・料理家ぺぽ様

＜次回開催への期待＞

今回の「cottaビジネスフェア2026」も、大盛況のうちに終了しました。今後のさらなる発展に向けて、次回は「cottaビジネスフェア2027」の開催を予定しています。引き続き、製菓・製パン・カフェ・飲食の事業者にとって、最新の情報や製品を知ることができる日本最大規模の展示会を目指してまいります。詳細は決まり次第、弊社の公式HPやリリース文章などでお知らせしますので、ご注目ください。

■「cotta」とは

「cotta」は国内最大級のお菓子・パン作りのための専門サイトです。 運営元の株式会社cottaは、全国の和洋菓子・パン製造販売店に向け、ラッピング資材と製菓・製パン材料を販売する卸事業を行っており、cottaはそのB to Cサイトとして 2007年に開設されました。 cottaの魅力は幅広いアイテム数と、旬なトレンドの提案力です。有名パティシエや、お菓子研究家、インフルエンサーなどを起用したレシピ系コンテンツも豊富で、製菓製パン業界最大のプラットフォームとなっております。

https://www.cotta.jp

■会社概要

商号 ：株式会社ｃｏｔｔａ（東証・福証3359）

事業内容 ：製菓食材及び食品包装資材の販売

企業HP ：https://www.cotta.co.jp/

