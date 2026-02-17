“のりもの”好きあつまれ！「トミカ・プラレールフェスティバル in 日本モンキーパーク」開催！2026年2月21日（土）～6月28日（日）＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

日本モンキーパーク（犬山市犬山官林26、 所長：中井 祐輔）は、2026年2月21日(土)から6月28日（日）まで、「トミカ・プラレールフェスティバル in 日本モンキーパーク」を開催します。

本企画では、50年以上にわたり、3世代に愛され続けているダイキャスト製ミニカー「トミカ」と、子どもたちが想像力を育める鉄道玩具「プラレール」（トミカ・プラレール発売元：株式会社タカラトミー）を同時に楽しむことができる「トミカ・プラレール巨大ジオラマ」をはじめ、「トミカ」や「プラレール」の景品がもらえるアトラクションを通して、「トミカ」「プラレール」の世界を堪能できるイベントです。

また、これまで販売されてきた名古屋鉄道のプラレールを展示します。現在では販売されていない商品も見ることができる貴重な展示です。

詳細は下記のとおりです。

「トミカ・プラレールフェスティバル in 日本モンキーパーク」

ビジュアル イメージ詳細を見る :https://japan-monkeypark.jp/special/tomica_prarail/

【期間】2026年2月21日（土）～6月28日（日） 【119日間】 ※期間中休園日あり

【会場】日本モンキーパーク催事館（屋内）

【料金】入館料500円（税込・3才以上）※入園料別途必要（2才以上）

イベント内容＜きかんしゃと写真をとろう！＞ JR西日本商品化許諾済＜トミカ・プラレール巨大ジオラマ＞＜歴代名鉄プラレール展示＞ 名古屋鉄道商品化許諾済 (C)中部国際空港株式会社

有料アトラクション＜トミカ組立工場＞＜プラレールあみだくじ＞＜プラレールビンゴゲーム＞ JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済

トミカ・プラレールマーケット

トミカ・プラレールグッズの販売はもちろん、大人気のイベント記念商品やかわいい雑貨を販売いたします。品揃え充実のトミカ・プラレールマーケットでショッピングも楽しんでいただけます。

（参考）

「トミカ」とは

「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され今年55周年を迎えました。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。

公式サイト：http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/

「プラレール」とは

「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー）は、1959年に誕生したロングセラーの鉄道玩具で、3世代にわたって愛されているブランドです。「プラレール」の原型は、金属や木の玩具が主流であった当時、最新素材であったプラスチックの玩具として発売された「プラスチック汽車・レールセット」です。日本国内ではこれまでに、累計2,083種類、1 億9,140万個以上を販売しています（2024年12月末現在）。

公式サイト：https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/

(C)TOMY 「トミカ」「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

※画像はイメージです。※表示金額はすべて税込み表示です。

日本モンキーパーク公式サイト：https://www.japan-monkeypark.jp/