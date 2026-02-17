ウェブセミナー『売上につながるECは、集客から“その先”が違う！成果を生み出すEC戦略とは？～インフルエンサーマーケティング × 売上拡大 × 顧客対応～』を2026年3月3日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年3月3日（火）に、株式会社Vooster、マーケティングアソシエーション株式会社と、3社共催ウェブセミナー「売上につながるECは、集客から“その先”が違う！成果を生み出すEC戦略とは？～インフルエンサーマーケティング × 売上拡大 × 顧客対応～」を、開催いたします。

お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0064/?utm_source=260217hatme_prtimes_seminar&utm_medium=press【このような課題はありませんか？】

・広告運用がうまく機能しない…

・集客が伸び悩んでいる…

・顧客定着を伸ばしていきたい…

・バックヤード業務に負担がかかっている…

【本セミナーで学べること】

売上につながるEC運営には、集客だけでなく、

その後の売上拡大や顧客との関係づくりまでを見据えた一貫した設計が欠かせません。

本セミナーでは、インフルエンサーマーケティング・売上拡大施策・顧客対応の3つの視点から、

“集客で終わらせない”EC戦略の考え方と実践ポイントを整理します。具体的には、

・集客を成果につなげるためのEC施策設計の基本視点

・フォロワー数だけに依存しない、インフルエンサーマーケティングの最新トレンド

・顧客満足度を高め、リピートにつなげる顧客対応・運営体制のポイント

以上を、最新データや具体事例を交えながら、明日から活かせるヒントを解説します。

【参加&アンケート特典】

アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！

■共催企業

▶独自開発のAIによる自動最適化機能を備えた運用型インフルエンサー広告『Vooster』を提供する株式会社Vooster

▶400社1000案件以上の顧客対応・受注処理代行をサポートするマーケティングアソシエーション株式会社

▶グループ全体提案実績400社以上のECサイト構築から運用代行までをワンストップで支援するHATME株式会社

■ こんな方におすすめ

・広告運用にお困りの方

・集客に課題を抱えている方

・顧客定着に伸び悩んでいる方

・顧客対応を改善していきたい方

■ セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/353_1_661772a3a99ea13c130a0a18a526b92a.jpg?v=202602171251 ]お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0064/?utm_source=260217hatme_prtimes_seminar&utm_medium=press会社概要

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/