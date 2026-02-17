TWS、日本デビュー曲「はじめまして」韓国語バージョンを披露！IVE、ATEEZほか大人気アーティストも出演！『SBS人気歌謡』最新回が 「Music K」にて日本最速・独占配信中

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、韓国で2月15日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日2月16日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』:視聴はこちら(https://amzn.to/4aow2jS)

2月第3周目の放送には、TWS、IVE、MADEIN、ATEEZ、ヤン・ヨソプ、LA POEM、AxMxP、POW、KiiiKiii、ハン・ガビン、チェ・スホ、イ・ドジン、キム・ジャンフン、ヒジェ(SEVENUS)の合計14組の人気アーティストが大集結。

昨年7月、自身のデビュー曲＜plot twist＞の日本語バージョンに加え、日本オリジナル楽曲2曲を収録したJapan 1st Single『はじめまして』で日本デビューを果たした、大人気グローバルボーイズグループ“TWS”。そんな彼らが、アルバムの同名タイトル曲を韓国語で新たに表現した＜Nice to see you again (Korean Ver.)＞を引っ提げて、今月9日に待望のカムバック。

夏に発売された原曲の日本語バージョンでは、「7月」と歌われていた箇所が、韓国語バージョンでは、冬のリリースに合わせて「2月」に書き換えられるなど、季節感に寄り添った細やかなアレンジが光る注目曲で、“冬の清涼感”あふれる爽やかなパフォーマンスと共にファンを魅了しました。

そして、昨年10月に開催された韓国・ソウルでの公演を皮切りにアジア、アメリカ、ヨーロッパなどを巡る、2度目のワールドツアーを開催中の“IVE”も登場。今年4月には京セラドームにて日本公演も控えるなど、世界的な人気を誇る彼女たちが、今月23日にリリース予定のTHE 2ND ALBUM『REVIVE+』の先行配信曲、＜BANG BANG＞のステージを披露。メンバーのウォニョンが作詞に参加したことでも話題を集めている楽曲で、中毒性の高いサビやダイナミックなパフォーマンスと共に、会場を熱気に包みました。

また、この日の1位に輝いたのは、グローバルに人気を誇る8人組ボーイズグループ“ATEEZ”。メンバーのヨサンが「今、とても幸せを感じています。僕たち“ATEEZ” の物語をこのように幸せにしてくれるATINY(ファンダム名)にとても感謝しています。これからも一生懸命活動するので、見守っていてください。ありがとうございます。」とコメントし、ファンへの感謝の思いを伝えました。

「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document「Music K」公式サイト配信ページはこちら :https://amzn.to/4rP87zDPrime Videoのサブスクリプション「Music K」

≪ 配信概要 ≫

番組名：『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約200タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/3MEAgdM)