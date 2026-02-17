AI用インメモリ演算チップの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341084/images/bodyimage1】
Global Info Research（本社：東京都中央区）は、AI半導体のパラダイムシフトを担う「AI用インメモリ演算チップ」の世界市場に関する詳細な調査レポートを発表しました。 本レポートは、大規模言語モデル（LLM）の爆発的な計算需要とエッジデバイスにおけるリアルタイムAI推論の拡大という二つの大きな潮流の中で、従来のフォン・ノイマン・アーキテクチャの限界（「メモリの壁」）を打破する次世代ソリューションとして注目を集める本技術の実用化動向と市場の将来性を精緻に分析します。半導体メーカー、AIハードウェアスタートアップ、エッジデバイスOEM、投資家など、次世代コンピューティング技術の戦略的ポジショニングを急務とする関係者に、市場参入の機会とリスクを評価するための不可欠なデータと洞察を提供します。
市場の本質的価値と成長ドライバー：「メモリの壁」の解決策としての優位性
AI用インメモリ演算チップは、データをメモリ（記憶装置）とプロセッサ（演算装置）の間で移動させる従来方式を根本から変革し、メモリアレイ内部またはその極近傍で演算を直接実行する新しいアーキテクチャです。これにより、AI推論の核心である乗算累加演算におけるデータ移動量が劇的に削減され、電力消費と遅延の大幅な低減を実現します。この特性は、バッテリー駆動のスマートフォンやIoTセンサー、自律走行車のカメラモジュールなど、電力と熱に厳しい制約があるエッジAIアプリケーションにおいて絶大な優位性を発揮します。市場成長の原動力は、既存のGPUやNPUでは達成困難な「ワットあたりの性能（エネルギー効率）」に対するニーズが、特に持続的なAI推論を必要とする分野で急速に高まっていることにあります。
詳細な市場セグメンテーション：技術実装とアプリケーション領域
製品タイプ別（アーキテクチャの違い）：
インメモリ処理（PIM）: 既存のDRAMやHBMメモリに近接して簡易な演算機能を追加するアプローチ。SamsungやSK Hynixといったメモリメーカーが積極的に開発を進めており、大規模なメモリ帯域幅が求められるアプリケーションでの採用が期待されます。
インメモリコンピューティング（CIM）: メモリセル自体が演算機能を有する、より根本的なアーキテクチャ。Mythic（アナログ方式）やEnCharge AIなどのスタートアップが先行し、抵抗変化メモリ（ReRAM）や磁気抵抗メモリ（MRAM）などの新興不揮発性メモリ技術を用いて、更なる高密度・低消費電力化を追求しています。
用途別（計算規模による区分）： 「小規模計算能力」向けと「大規模計算能力」向けに分類されます。現状、市場の需要と実用化の進捗は、スマートカメラ、ウェアラブルデバイス、産業用センサーなど、低～中程度の計算能力で済むエッジAI推論（「小規模計算能力」）に強く集中しています。一方、「大規模計算能力」向け（例：データセンター内の大規模モデル推論）は、技術的成熟度とソフトウェアスタックの確立に時間を要するため、長期的な成長セグメントとして位置づけられています。
競争環境と主要プレイヤーの戦略：メモリメーカーとアーキテクチャ・スタートアップのせめぎ合い
競争環境と主要プレイヤーの戦略：メモリメーカーとアーキテクチャ・スタートアップのせめぎ合い