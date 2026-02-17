光電センサーと誘導センサーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測
Global Info Research（本社：東京都中央区）は、あらゆる製造業・自動化システムの「感覚器官」として不可欠な「光電センサー」および「誘導センサー」のグローバル市場に関する詳細な調査結果を発表しました。 本レポートは、世界的な製造業のデジタル化・省人化の潮流と、電気自動車（EV）・電池・半導体といった戦略産業における活発な設備投資を背景に、これらの基盤的産業用センサー市場が直面する新たな需要と技術トレンドを深く分析します。FA（ファクトリーオートメーション）機器メーカー、システムインテグレーター、エンドユーザー企業の生産技術部門など、生産現場の高効率化と高信頼性の追求に携わる意思決定者にとって、市場動向を理解し、適切な製品選定・開発戦略を立てる上での確かな指針を提供します。
市場の基本的役割と成長ドライバー：工場の「目」と「近接感覚」としての進化
光電センサーは光（多くは赤外線）を利用して対象物の有無・距離・形状を非接触で検知し、誘導センサーは金属物体の接近によって発生する電磁誘導の変化を検出します。これらは、生産ライン上のワーク位置決め、カウント、不良品検出、安全柵の侵入検知など、多岐にわたる工場自動化アプリケーションの根幹を成す要素技術です。市場拡大の直接的要因は、労働力不足への対応と生産性向上を目的とした世界的なスマートファクトリー投資の継続に加え、特に電気自動車（EV）と電池製造、半導体製造といったクリーンルーム環境や高い精度が要求される分野での新規設備投資の活発化にあります。これらの産業では、微小部品の高精度検知や、金属・非金属を問わない多様な素材への対応が求められ、センサーの性能と適用範囲が設備の能力を左右します。
詳細な市場セグメンテーション：技術特性と成長する応用分野
製品タイプ別（技術原理とシェア）： 誘導センサーが市場全体の約52.5%を占める主要セグメントです。その理由は、金属部品の検出に特化した高い信頼性、汚れや水滴への強さ、そして比較的シンプルな構造によるコスト競争力にあります。一方、光電センサー（シェア約47.5%）は、金属・非金属を区別せず、長距離検知や複雑な形状認識が可能なため、物流（イントラロジスティクス） や包装ラインなど、多様な対象物を扱う分野で不可欠です。近年、背景抑制型や色判別機能を備えた高性能光電センサーの需要が、食品・医薬品の品質検査分野で特に増加しています。
用途別（産業セグメント）：
自動車（全体の約29-33%を占める最大セグメント）：従来のエンジン部品から、EVのモータ、バッテリーパック、充電コネクタの組み立て工程まで、その需要は変化・拡大を続けています。特に誘導センサーは、金属製ボルトの締め付け完了確認など、厳格な品質管理工程で多用されます。
電池製造：リチウムイオン電池の電極箔の走行制御、セル位置決め、安全検査など、生産プロセスの各段階で高精度な検知が要求され、両センサーの重要な新興市場となっています。
半導体・電子機器：ウエハーやマスクの搬送位置決め、クリーンルーム内の微小異物検知に、極めて高精度でクリーンな光電センサーが採用されます。
