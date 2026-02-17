女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客総研」姉妹サイト「脳科学メンタル総研」でぐるぐる悩む時間を“再起動力”に変える専門職を育成「脳科学メンタルカウンセラー養成講座」開講
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研（https://www.active-note.jp/）」の姉妹サイト「脳科学メンタル総研」は、2026年2月10日「脳科学メンタルカウンセラー養成講座」を開講いたしました。
本講座は、「やる気はあるのに動けない」「他人と比べてぐるぐる悩んでしまう」「自分を責めて前に進めない」といった“脳のパターン認識”に着目し、脳科学に基づいたメンタル切り替え技術を体系的に学び、他者を支援できる専門職を育成する講座です。
講座受講者 募集ページURL：https://www.agentmail.jp/lp/r/22450/178143/
■ なぜ今、「脳科学メンタルカウンセラー」なのか
SNS時代において、他人との比較や過剰な情報接触により、自信を失い、行動できなくなる方が増えています。
特に、
・管理職や経営者として責任を背負う立場の方
・心理学や自己理解を学んできたが、人に届けられていない方
・「このままで終わりたくない」と感じている50代前後の方
このような方々が、“自分を整える”だけでなく、“誰かを再起動できる存在”へと進化する選択肢として、本講座は設計されています。
■ 脳科学メンタルカウンセラー養成講座とは
本講座では、脳科学・心理学を融合させた独自の「脳のパターン認識切り替えメソッド」を習得します。
具体的には、以下のようなスキルを身につけます。
ぐるぐる思考を3分で止める切り替え技術
自責・比較癖を解除する脳の再認識法
感情が暴走した際の即時リセット法
決断力を取り戻す思考整理プロセス
相手の思考を整える対話技術
単なる傾聴型カウンセリングではなく、
“脳の回路を再起動させる実践的スキル”を再現性ある形で習得できる点が特徴です。
■ 受講後に目指せる姿
落ち込んでも“戻るのが速い人”になる
相手の思考と感情が切り替わる瞬間をつくれる
副業・社内面談・オンライン相談など、届ける形を選べる
自身の経験を“自己完結”で終わらせず、価値として提供できる
本講座は、「自分が整う」で終わらせず、
“整えられる側から整える側へ”自然に移行できる設計となっています。
■ 講師プロフィール
脳科学メンタルトレーニング やぶざき恵子
整体院経営を経て、脳科学と心理学を融合した独自メソッドを確立。
これまでに2,500件以上のセッションを実施。
「頭ではわかっているのに動けない経営者・管理職」を
“自然に動ける自分”へ導くサポートを行う。
50代からの“第2の黄金期”を創る脳トレーニングを提供している。
プロフィール詳細はこちら
https://mental.active-note.jp/noukagaku-mental-counseling/what-noukagakumental-yabuzakikeiko/
■ 個別相談会・体験セミナーについて
現在、講座開講に伴い、
個別相談会（無料・定員制）を実施中です。
受講前に、
・自分に向いているか
・どのような活動スタイルが可能か
・今抱えている“止まりやすいポイント”はどこか
を明確にする設計相談の時間をご用意しています。
詳細は下記よりご確認ください。
https://www.agentmail.jp/lp/r/22450/178143/
■ 脳科学メンタル総研とは
「脳科学メンタル総研」では、
ぐるぐる思考（反芻思考）に悩む方へ向けて、
脳科学に基づいたメンタル改善メソッドを提供しています。
専門記事や事例紹介を通じて、
“悩む時間を減らし、行動できる自分へ”変わるための情報を発信しています。
公式サイト：
https://mental.active-note.jp/
■ 本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール：information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
プレスリリース詳細へ