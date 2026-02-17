オンラインセミナー『“社員が輝き会社が変わる”人事制度の見直し方 』2026年3月25日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『“社員が輝き会社が変わる”人事制度の見直し方』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
昨今は、「人的資本投資」が叫ばれる世の中になってきました。激しい環境変化への対応や、生産性向上が今まで以上に求められています。トップダウン型ではなくボトムアップ型、あるいはミドルアップダウン型の人事運営で、社員の活力を高める取り組みが必要です。
本セミナーでは、人事制度を見直すにあたって知っておくべき基礎知識と、制度設計をする際に持つべき視点を解説します。
【開催日】
2026/03/25（水） 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 取締役社長
永田 健二
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2178
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
