経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『“社員が輝き会社が変わる”人事制度の見直し方』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

昨今は、「人的資本投資」が叫ばれる世の中になってきました。激しい環境変化への対応や、生産性向上が今まで以上に求められています。トップダウン型ではなくボトムアップ型、あるいはミドルアップダウン型の人事運営で、社員の活力を高める取り組みが必要です。

本セミナーでは、人事制度を見直すにあたって知っておくべき基礎知識と、制度設計をする際に持つべき視点を解説します。

【開催日】
2026/03/25（水）　13：00～15：00

【講　師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　取締役社長
永田　健二

【受講料】
無料

【対　象】
経営者・後継者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2178






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

