世界の港湾建設市場は、海上貿易の拡大とスマート港湾インフラ投資により、2035年までに3,465億3,000万米ドルに達すると予測されています。
世界貿易の拡大とインフラ近代化が港湾建設市場の成長を加速、年平均成長率7%
世界の港湾建設市場は2025年に1,761億6,000万米ドルと評価され、2035年には3,465億3,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）7%で拡大すると見込まれています。世界の海上貿易の着実な増加、コンテナ化の進展、そして大規模なインフラ近代化の取り組みが、市場拡大に大きく貢献しています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/port-construction-market
港湾はグローバルサプライチェーンの重要な結節点として機能し、国際貿易量の80%以上を担っています。世界経済の回復と工業生産の加速に伴い、政府と民間セクターは、貿易効率と海上連結性の向上を目指し、新港湾ターミナル、港湾容量の拡張、深水港、高度な貨物取扱システムへの投資を優先しています。
海上貿易の拡大と大規模プロジェクト投資が市場を牽引
効率的な物流ネットワークへの需要の高まりにより、港湾インフラ整備は経済計画の最前線に位置付けられています。特にアジア太平洋地域および新興市場における国際貿易の急速な成長は、港湾容量の拡大と近代化の必要性を一層高めています。
多くの政府は、超大型コンテナ船（ULCV）の受け入れとターンアラウンドタイムの短縮を目指し、大規模な港湾拡張プロジェクトに着手しています。深海港、多目的ターミナル、トランシップハブへの投資は、特に輸出入活動が活発な地域で一般的になりつつあります。
官民パートナーシップ（PPP）もまた、プロジェクト遂行の迅速化、外国投資の誘致、そしてプロジェクトの期間とコスト削減のための先進建設技術の導入において重要な役割を果たしています。
スマートポートとデジタルトランスフォーメーションが建設の優先順位を変革
スマートポートの進化は、港湾建設のあり方を変革しています。新たなプロジェクトでは、自動化、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）センサー、高度な貨物追跡システムなどがますます導入されています。現代の港湾建設では、物理的な拡張に加え、デジタルインフラの整備も重視されています。
環境規制が強化されるにつれ、持続可能な建設手法が注目を集めています。開発業者は、海面上昇や異常気象の影響を軽減するため、陸上電力システム、省エネ設備、気候変動に強いインフラなど、グリーンポート構想に注力しています。
デジタルと持続可能な要素の融合は、海上インフラを専門とするEPC（設計・調達・建設）企業に新たな成長機会をもたらしています。
アジア太平洋地域が主導する一方、新興地域には未開拓の可能性
急速な工業化、輸出主導型経済、そして拡大する海運ネットワークに牽引され、アジア太平洋地域は世界の港湾建設市場を席巻しています。中国、インド、東南アジア諸国などの国々は、港湾の近代化と沿岸インフラ開発に多額の投資を行っています。
一方、中東は、多様化戦略と大規模物流プロジェクトに支えられ、戦略的な海上ハブとして台頭しています。アフリカとラテンアメリカでも、貿易の連結性向上と地域経済統合の促進を目的とした投資が増加しています。
北米とヨーロッパは、グローバル競争力の維持のため、老朽化した港湾インフラの改修、自動化技術の導入、そして複合一貫輸送網の強化に引き続き注力しています。
世界の港湾建設市場は2025年に1,761億6,000万米ドルと評価され、2035年には3,465億3,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）7%で拡大すると見込まれています。世界の海上貿易の着実な増加、コンテナ化の進展、そして大規模なインフラ近代化の取り組みが、市場拡大に大きく貢献しています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/port-construction-market
港湾はグローバルサプライチェーンの重要な結節点として機能し、国際貿易量の80%以上を担っています。世界経済の回復と工業生産の加速に伴い、政府と民間セクターは、貿易効率と海上連結性の向上を目指し、新港湾ターミナル、港湾容量の拡張、深水港、高度な貨物取扱システムへの投資を優先しています。
海上貿易の拡大と大規模プロジェクト投資が市場を牽引
効率的な物流ネットワークへの需要の高まりにより、港湾インフラ整備は経済計画の最前線に位置付けられています。特にアジア太平洋地域および新興市場における国際貿易の急速な成長は、港湾容量の拡大と近代化の必要性を一層高めています。
多くの政府は、超大型コンテナ船（ULCV）の受け入れとターンアラウンドタイムの短縮を目指し、大規模な港湾拡張プロジェクトに着手しています。深海港、多目的ターミナル、トランシップハブへの投資は、特に輸出入活動が活発な地域で一般的になりつつあります。
官民パートナーシップ（PPP）もまた、プロジェクト遂行の迅速化、外国投資の誘致、そしてプロジェクトの期間とコスト削減のための先進建設技術の導入において重要な役割を果たしています。
スマートポートとデジタルトランスフォーメーションが建設の優先順位を変革
スマートポートの進化は、港湾建設のあり方を変革しています。新たなプロジェクトでは、自動化、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）センサー、高度な貨物追跡システムなどがますます導入されています。現代の港湾建設では、物理的な拡張に加え、デジタルインフラの整備も重視されています。
環境規制が強化されるにつれ、持続可能な建設手法が注目を集めています。開発業者は、海面上昇や異常気象の影響を軽減するため、陸上電力システム、省エネ設備、気候変動に強いインフラなど、グリーンポート構想に注力しています。
デジタルと持続可能な要素の融合は、海上インフラを専門とするEPC（設計・調達・建設）企業に新たな成長機会をもたらしています。
アジア太平洋地域が主導する一方、新興地域には未開拓の可能性
急速な工業化、輸出主導型経済、そして拡大する海運ネットワークに牽引され、アジア太平洋地域は世界の港湾建設市場を席巻しています。中国、インド、東南アジア諸国などの国々は、港湾の近代化と沿岸インフラ開発に多額の投資を行っています。
一方、中東は、多様化戦略と大規模物流プロジェクトに支えられ、戦略的な海上ハブとして台頭しています。アフリカとラテンアメリカでも、貿易の連結性向上と地域経済統合の促進を目的とした投資が増加しています。
北米とヨーロッパは、グローバル競争力の維持のため、老朽化した港湾インフラの改修、自動化技術の導入、そして複合一貫輸送網の強化に引き続き注力しています。