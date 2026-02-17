プレゼンテーションの企画・制作・コンサルティングを手掛ける株式会社プレゼン製作所(本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：内野 良昭、以下「当社」)は、就職活動や入試面接の練習を支援する新サービス「プレゼンAI診断＆パーソナルコーチ」の実証実験を、ハリウッドワールド美容専門学校(福岡県柳川市)にて実施いたしました。2025年11月に行った本実証実験において、学生の自己表現力向上と指導効率化に一定の成果が得られたことを受け、本サービスの本格リリースに向けた準備を開始しましたことをお知らせいたします。





「プレゼンAI診断＆パーソナルコーチ」イメージ





■開発の背景：教育現場の「面接指導の属人化」の解消

専門学校や大学において、就職率や入試倍率は学校運営上の重要な指標です。しかし、面接対策は教員の経験則に頼る部分が大きく、個々の学生へのきめ細やかなフィードバックに多大な時間を割いている現状があります。また学生自身も「自分の話し方、話す内容の何が悪いのか分からない」という課題を抱えています。そこで当社は、これまで培ってきたプレゼン製作のノウハウとAI技術を掛け合わせ、個人の「伝える力」を客観的に可視化・指導するサービス「プレゼンAI診断＆パーソナルコーチ」の開発に至りました。









■「プレゼンAI診断＆パーソナルコーチ」について

本サービスは、学生がスマートフォン等で撮影した練習動画をアップロードするだけで、AIが話し方の特徴(スピード、抑揚、表情など)を解析し、独自のルーブリック評価(採点基準)に基づいてフィードバックを行うシステムです。





・AI診断： 声の大きさや話すスピード、表情を診断。

・パーソナルコーチ： 診断結果に基づき、生成AIが具体的なアドバイスや練習メニューを提案。





「プレゼンAI診断＆パーソナルコーチ」工程のイメージ





■実証実験の概要と成果

ハリウッドワールド美容専門学校の学生8名を対象に、本サービスを用いた自己紹介プレゼンのトレーニングを実施しました。





【事例：学生Aさん(1年・バーバーコース在籍)の変化】

「髪型ひとつで人は変われる。自分自身もそうだったから、お客様に自信を持ってもらえる理容師になりたい」という熱い志を持つAさんは、当初、緊張から話し方が単調になる課題がありました。本サービスのAI診断により、構成や熱意は高く評価されたものの、「メリハリ・抑揚」に改善の余地があることが数値で明確化されました。AIからの「強調したい言葉に力を込めるとより印象に残る」という客観的なアドバイスを受けたことで、Aさんは自身の課題を冷静に把握し、改善に向けた練習を重ねることができました。





【参加学生の声(アンケートより抜粋)】

アンケートでは、当初は「難しかった」「緊張してうまく話せなかった」と感じていた学生が、AIによるフィードバックを通じて「的確なアドバイスをもらえた」「スキルアップに繋がる」と意識変容を起こしている様子が確認されました。





・「細かく分析してくれて、自分では気づかなかった悪いところ、いいところを客観視するきっかけになりました」

・「さらにここを変えれば伝わりやすいなど、アドバイスが的確でとても勉強になると感じました」









■今後の展望：教育機関への本格導入に向けて

今回の実証実験により、本サービスが学生の「自己肯定感」を高め、自律的な学習を促す効果があることが示唆されました。現在は本格リリースに向け、教育機関や就職サポート担当者様向けに、機能の最適化を進めております。面接指導の質向上や教職員の業務負担軽減をご検討の学校関係者様は、ぜひ下記よりお問い合わせください。





▼本件に関するお問い合わせ先

https://www.prezen.jp/contact/









■株式会社プレゼン製作所について

PowerPointを用いたスライド製作を中心に、Preziや動画の製作など、企業のプレゼンテーションにまつわる一連の業務をワンストップで提供。研修・教育事業、AI診断サービスも展開。





会社名： 株式会社プレゼン製作所

本社 ： 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階

代表者： 代表取締役CEO 内野 良昭

設立 ： 2020年4月1日

WEB ： https://www.prezen.jp/